Henrettet for drab på bedstemor

En 37-årig dødsfange i Texas, USA, er blevet henrettet for drab på en 61-årig bedstemor for knap ti år siden.

Mark Soliz modtog tirsdag aften en dødbringende indsprøjtning i Huntsville-fængslet i Texas.

Soliz blev dømt til døden for drabet på Nancy Weatherly, der blev skudt under et røveri i hendes hjem Godley i 2010.

En domstol havde forinden afvist at bremse henrettelsen af Soliz, der hævdede, at han var hjerneskadet, fordi han blev født af en alkoholiker.

Anklageren mener derimod, at Soliz var en farlig mand, der var parat til at slå ihjel for håndører.

Soliz var den 15. person, der er henrettet i USA i 2019.