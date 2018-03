Henrettet for kvindemord: Gav bødlen 'thumbs-up'

Michael Wayne Eggers, der er dømt for drabet på sin chef i 2000, blev torsdag aften henrettet i den amerikanske delstat Alabama.

Det skete, efter at 50-årige Eggers havde opgivet sine appeller og selv bedt om at modtage dødsstraf for drabet.

Michael Wayne Eggers modtog sin dødelige sprøjte klokken 19.29 lokal tid.

Han afstod muligheden for at sige noget, inden dødsdommen blev eksekveret og nøjedes med en gestus i form af en tommelfinger i vejret.

Eggers var dømt til døden for drabet på sin arbejdsgiver, Bennie Francis Murray.

Michael Wayne Eggers, 50, havde selv bedt om at modtage dødsstraf for drabet. Foto: AP

Barsk billedserie: Fanger, der venter på dødssprøjten

Ifølge anklageren i sagen har Eggers indrømmet, at han dræbte kvinden med slag, spark og kvælning under et skænderi i 2000.

Det skete, efter at Murray havde hyret ham til at arbejde i et omrejsende tivoli.

I 2016 droppede Eggers sin sidste appel efter uenighed med sin advokat. Han bad i stedet domstolen om hurtigt at planlægge sin henrettelse.

USA's mest brutale mordere: De fik døds-sprøjten i 2017

I et håndskrevet dokument bad han dommerne om at tillade en ’omgående henrettelse i sandhedens, lovens og retfærdighedens navn’.

Eggers' tidligere advokater bad siden Højesteret om at gribe ind og forhindre henrettelsen. De argumenterede for, at Eggers var skizofren og alvorligt mentalt syg.

Samtidig med henrettelsen i Alabama blev den såkaldte ’strømpekvæler’ henrettet i staten Georgia.

Carlton Gary, 67, blev henrettet med giftsprøjte for drab på tre ældre kvinder i 1977. Alle kvinder blev kvalt med en strømpe.

Ifølge anklageren havde Gary flere kvælningsdrab på ældre kvinder på samvittigheden, men han blev kun dømt til døden for tre.