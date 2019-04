Henrettet for racedrab

John King, 44, er blevet henrettet for drabet på James Byrd, der blev lænket og trukket efter en bil i Texas, USA

En 44-årig mand, der var dømt til døden for et racedrab i USA, er natten til torsdag blevet henrettet med en dødelig indsprøjtning i Huntsville-fængslet i Texas.

John 'Bill' King havde forud for henrettelsen fået afslag på sin sidste appelmulighed med dommerstemmerne 5-4.

King havde til sin død fastholdt, at han aldrig deltog i drabet på James Byrd – en sort mand, der blev lænket til en pickuptruck og trukket fem kilometer på en grusvej i Japser, Texas, i 1998.

Bilen standsede først, da Boyds hoved var blevet adskilt fra kroppen. Liget blev efterladt i en grøft.

John 'Bill' King har altid nægtet sig skyldig. Foto: AFP

En tatovering på John Kings torso viser ordene 'Aryan pride'. Foto: AFP

Drabet er blevet betegnet som en 'moderne hængning' og en af USA's værste hadforbrydelser.

Slap nådigt

Louvon Byrd, en af Byrds søstre, siger, at henrettelsen er en advarsel til andre, der kunne finde på at begå et afskyeligt drab.

- Sammenlignet med min brors lidelser, slap King nådigt, siger hun ifølge Associated Press.

John King, der her er fotograferet under retssagen i 1999, er blevet beskrevet som hovedmanden bag racedrabet. Foto: AFP

King, der var en selverklæret racist, blev dømt til døden i 1999. To andre mænd blev også dømt for drabet.

Lawrence Brewer blev henrettet for drabet i 2011. Shawn Berry afsoner fængsel på livstid og har mulighed for at blive prøveløsladt i 2038.

King er den første person i USA, der er blevet henrettet siden 28. februar.