Henrettet for torturdrab på bofælle

En mand, der torturerede og dræbte en kvinde i Texas, USA, i 1998, er onsdag aften blevet henrettet. Det skriver Associated Press.

Troy Clark, 51, var dømt til døden for drab på sin tidligere bofælle, 20-årige Christina Muse. Politiet mener, at Clark, en narkohandler, frygtede, at Muse ville angive ham.

Clark grinede, mens han fra sin briks i dødskammeret i Huntsville-fængslet fortalte vidnerne, at ’det er ok’.

- Jeg dræbte ikke Christina, men hey, hvis dette kan gøre dem glade…

Kort efter sagde Clark ifølge nyhedsbureauet med en latter, at han kunne mærke, at giftsprøjten var begyndt at gøre sin virkning.

- Jeg kan mærke det, udbrød han, inden han begyndte at afgive grynte- og snorkelyde.

Margaret Bouman, tante til Christina Muse, overværede henrettelsen gennem en glasrude. Hun kalder det for en blandet oplevelse, skriver Associated Press.

- Jeg er kristen, og det er meget, meget svært for mig at accepteret dødsstraffen. Men jeg mener samtidig, at landets love skal overholdes, siger hun.

Troy Clark er den 17. person, der er henrettet i USA i 2018. Texas, der eksekverer dødsstraffen oftere end nogen anden delstat, tegner sig foreløbig for ni henrettelse i år.

På torsdag skal Daniel Acker ifølge planen henrettes for med fuldt overlæg at have kørt sin kæreste over, så hun døde.