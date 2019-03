Henrettet for tre drab: - Det bliver fem dollars

En dødsfange i Texas, USA, der dræbte sin kones forældre og bror, er blevet henrettet natten til fredag, skriver Associated Press.

Billie Wayne Coble blev henrettet med giftsprøjte i Huntsville-fængslet klokken 18.24 lokal tid, efter at domstolene havde givet afslag på en anmodning om udsættelse.

- Det bliver fem dollars, lyder de sidste bizarre ord fra den 70-årige trippelmorder.

Det er næsten 30 år siden, at Billie Wayne Coble skød og dræbte sine svigerforældre Robert og Zelda Vicha og deres søn Bobby Vicha i deres hjem i Axtell nordøst for Waco.

Ifølge anklagermyndigheden var de tre drab en hævn for, at hans daværende kone, Karen Vicha, havde krævet skilsmisse.

Coble er den tredje fange, der er blevet henrettet i år USA.

- Dette er ikke en glædens aften. Dette er afslutningen på et mareridt for familien Vicha, siger anklager Barry Johnson til Associated Press.