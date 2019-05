Henrettet: Gav sit sidste måltid til en hjemløs

Don Johnson afslog at spise et sidste måltid mad, før han blev henrettet i Nashville, USA

En 68-årig mand, der var dømt til døden for drab på sin kone i 1984, er natten til fredag blevet henrettet med giftsprøjte i fængslet i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee.

Det skriver Associated Press.

I sine sidste ord bad Don Johnson om tilgivelse for drab på hustruen, Connie Johnson, der blev kvalt, da hun fik presset en plastikpose ned i halsen.

- Ikke mere død nu, lød Johnsons sidste ord, inden han blev erklæret for død.

Don Johnson havde forud for henrettelsen afvist et tilbud om et sidste måltid mad. Han opfordrede i stedet folk til at donere et måltid til en hjemløs. I den ånd har en lokal kirke meddelt, at man i weekenden vil servere mad for byens hjemløse.

Både pårørende til ofret og kirkelige organisationer havde opfordret guvernøren til at skåne Johnsons liv, men det afslog guvernør Bill Lee.

Johnson er den fjerde person, som er blevet henrettet i Tennessee siden august. Yderligere tre personer skal ifølge planen henrettes i delstaten i år.

På samme tidspunkt gennemførte Alabama en henrettelse af 41-årige Michael Brandon Samra. Samra blev dømt til døden, da han blev kendt skyldig i at have dræbt en mand, en kvinde og to børn over en strid om brugsretten til en pickup truck i 1997.