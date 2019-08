Henrik fik chok-besked: Hun er død

Henrik Skjoldager var på vej til Skelager Kollegiet i Aarhus for at lave mad til sin eks-kæreste og hendes to veninder, da han pludselig fik besked om, at den ene var fundet død

'Du skal ikke komme. Politiet kommer. Hun er død.'

Sådan var ordlyden i den messenger-besked, som lørdag klokken 16.21 på uhyggelig vis aflyste Henrik Skjoldagers planer om at lave mad til sin 28-årige eks-kæreste og hendes to veninder.

Østjyllands Politi fik klokken 16.20 en anmeldelse om sagen og var i de følgende timer i lejligheden på Skelager Kollegiet i Skejby nord for Aarhus, hvor Henrik Skjoldagers eks-kæreste bor. Eks-kærestens 29-årige veninde var under mystiske omstændigheder afgået ved døden.

Politiet har indtil nu efterforsket dødsfaldet som mistænkeligt, men vil først melde yderligere ud mandag eller tirsdag. Så Henrik Skjoldager og hans eks-kæreste venter stadig på svar.

Henrik Skjoldager skulle have lavet mad i lejligheden, hvor en 29-årig kvinde blev fundet død under mystiske omstændigheder. Foto: Claus Bonnerup

Chokeret

- Jeg er som alle andre selvfølgelig chokeret over, hvordan det her kunne ske, siger 43-årige Henrik Skjoldager til Ekstra Bladet.

Den fraskilte far til to havde været kæreste med den 28-årige beboer på kollegiet i knap et års tid, da de stoppede deres forhold i juni i år. Siden har de dog fastholdt en venskabelig relation.

- Jeg talte i telefon med min eks tre gange i løbet af dagen. Den sidste gang var få minutter før klokken 16, da jeg ville aftale, hvad jeg skulle købe ind til madlavningen. Både i denne samtale og i de to foregående samme dag havde min eks sagt, at veninden (den nu afdøde) sov, siger Henrik Skjoldager, der fik at vide, at de unge kvinder havde haft en rolig aften dagen inden. så han undrede sig over, at veninden stadig sov om eftermiddagen.

Den tredje veninde på 24 år stødte først til de to andre lørdag eftermiddag umiddelbart inden, dødsfaldet blev kendt.

Afhørt

Henrik Skjoldagers eks-kæreste og hendes 24-årige veninde blev ifølge Ekstra Bladets oplysninger afhørt på politistationen indtil søndag formiddag.

- Jeg har ikke haft kontakt med hende ud over en messenger-besked, som er sendt fra hendes forældres computer. Her skriver hun bare kort, at hun nu er hos sine forældre, indtil politiet er færdig med deres undersøgelser i hendes lejlighed.

Det er ikke oplyst, hvem der fandt den døde kvinde og under hvilke omstændigheder. Da Ekstra Bladet søndag var ved lejligheden, hvori den 29-årige kvinde blev fundet død, var den stadig forseglet med politistrimler, men teknikerne var tilsyneladende færdig med deres undersøgelser.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Henrik Skjoldagers eks-kæreste.

Nabo: Jeg studsede over støj

Den nærmeste nabo til kollegie-lejligheden, hvori den 29-årig kvinde blev fundet død under mystiske omstændigheder, blev natten til lørdag vækket ved, at der var larm på den anden side af væggene i det aarhusianske kollegium.

- Jeg vågnede, og syntes det lød lidt uhyggeligt, og med den viden, jeg så har nu, så er jeg selvfølgelig chokeret og rystet, siger Kamile Grazyte.

Kamile Grazyte er rystet over, at en kvinde er fundet død i nabolejligheden. Foto: Claus Bonnerup

Den 24-årige kulturentreprenør-studerende havde i modsætning til alle andre, Ekstra Bladet mødte i og ved Skelager Kollegiet søndag ikke noget imod at udtale sig om sagen, som naturligt er blevet et samtaleemne i sensommervarmen for de unge beboere.

- Nattens larm lød, som om en person havde det dårligt. Som når én er fuld og skal brække sig, fortæller Kamile Grazyte, der har boet i sin kollegie-lejlighed i fire år. De seneste par år med Henrik Skjoldagers 28-årige eks-kæreste som nabo.

- Vi er ikke tætte veninder, men hilser da på hinanden og har også fælles venner. Jeg er meget ked af, at hun skulle opleve sådan noget, siger Kamile Grazyte.