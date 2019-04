Henrik midt i eksplosionsinferno: Det er vores 9/11

To børn i familien er blevet dræbt i en af de eksplosioner, der har forvandlet påskedag til et blodbad i Sri Lanka

Henrik Melder går i kirke to gange om året. Til jul og påske. I dag priser han sig lykkelig for, at han ikke var nået frem, da en række eksplosioner ramte Sri Lanka, hvor han har boet i seks år.

Henrik Melder og hans kone er i stor sorg ovenpå rækken af eksplosioner, som har ramt Sri Lanka påskedag. Foto: Privat

- Det er vores 9/11. Det har været en hård dag, og vi græder stadig hernede, siger den 55-årige dansker, som er srilankansk gift, til Ekstra Bladet.

Henrik Melder var kun 600 meter fra kirken, da en eksplosion forvandlede den til et inferno af død og ødelæggelse.

- Jeg sad og røg en cigaret i bilen, da jeg mærkede trykbølgen og hørte braget. Så vendte jeg bilen, fortæller Henrik Melder, som har været i Forsvaret og flere gange udsendt i tjeneste.

I St. Anthony's Kirke i Kochcikade i Colombo sad flere af hans familiemedlemmer, som ulykkeligvis blev dræbt.

- To børn på tre og fem er desværre døde, og deres forældre indlagt, fortæller han fra hjemmet, hvor han i skrivende stund blandt andet passer sin svoger, som er kommet lettere til skade ved en af eksplosionerne, som han var cirka 100 meter fra.

- Min kone har det naturligvis meget skidt, fortæller Henrik Melder, som tilføjer, at han midt i kaosset forsøger at holde hovedet koldt og bistår danskere i Sri Lanka, som har brug for hjælp ovenpå tragedien.