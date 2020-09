Hentede kilovis af hash og kokain ved IKEA

GLOSTRUP BYRET (Ekstra Bladet): En 22-årig hollandsk statsborger blev mandag ved Retten i Glostrup idømt ni års fængsel og udvisning for bestandigt for besiddelse af 6,6 kilo kokain og 92,8 kilo hash, da han havde ageret som narkokurer.

Kokain og hash står normalt ikke på listen over ting, der kan afhentes ved IKEA i Taastrup.

Ikke desto mindre var det sagen 14. maj i år, hvor en mandlig hollandsk statsborger afhentede en bil parkeret ved IKEA, der var lastet med fem papkasser fyldt med hash og kokain. Det fortalte han mandag ved retten under sin vidneforklaring.

Den nu dømte var også sigtet for at have videredraget yderligere 7 kilo kokain og 110 kilo hash, men dette forhold blev han dog frikendt for.

Skulle afleveres ved Lidl

Den 22-årige mand, der var født i Holland, men havde mellemøstlig baggrund, forklarede ved retten, at han var taget til Danmark for at holde en uges ferie, men endte med at blive fanget i Danmark, da coronavirussens lukning af grænserne gjorde det umuligt at vende tilbage til Holland.

Herefter var han tilfældigt stødt på en dansk mand på et pizzeria, der havde tilbudt ham arbejdet som narkokurer. Nærmere ville den nu dømte ikke komme ind på personens identitet, da han frygtede repressalier, forklarede han mandag ved retten.

Jobbet gik i alt sin enkelthed ud på, at han skulle transportere en bil med hash og kokain, der var placeret på parkeringspladsen ved IKEA i Taastrup, til en parkeringsplads ved en Lidl på Amager. Nøglen til bilen lå på bagdækket af den parkerede bil ved IKEA, og skulle blot placeres samme sted ved endedestinationen.

Han ville have modtaget 5000 kroner for transporten, fortalte han også i sin vidneforklaring.

Så langt nåede den unge mand dog aldrig.

Kokainen blev fragtet i blokke af et kilo, fortalte anklageren ved retten mandag. Ifølge et vidne fra politiet koster et kilo kokain cirka 290.000 på gadeplan ved engros-indkøb. Billedet er ikke taget i forbindelse med denne sag. Foto: Australiaen Federal Police

Politiet var blevet tippet

Ved krydset Vigerslevvej og Folehaven holdt politiet og ventede på en bil med registreringsnummeret tilhørende bilen med den dømte og lasten med hash og kokain.

Politiet havde nemlig modtaget et tip om den store mængde narkotika, kunne anklageren mandag fortælle ved retten.

Under ransagningen af bilen fandt politiet de ulovlige rusmidler, ligesom der blev fundet to mobiltelefoner. På den ene mobiltelefon fandt politiet ligeledes et regnskab, som anklageren mente redegjorde for, at den hollandske mand havde fragtet yderligere 110 kilo hash og 7 kilo kokain.

Dette fandt retten dog ikke tilstrækkeligt bevist, hvorfor den dømte blev frikendt for forholdet.

Hashen kan have været tiltænkt det hungrende marked på Christiania. Anklageren fortalte mandag ved retten, at priserne er steget, siden blandt andet coronavirussen har gjort det mere besværligt at smugle den forbudte urt. Foto: Stine Tidsvilde/Ritzau Scanpix

Udbad sig betænkningstid

Den hollandske mand, der er varetægtsfængslet i Danmark, havde ved retten mandag selskab af sin mor og to søstre.

Det var en enig domsmandsret, der idømte den 22-årige hollænder 9 års fængsel. Særligt lagde dommeren vægt på, at det var en stor mængde kokain, den dømte havde været i besiddelse af, og en ikke ubetydelig mængde hash.

Herefter vendte den dømte rettens afgørelse med sin forsvarsadvokat og bad i den forbindelse om betænkningstid om en eventuel anke.

Den dømte skal ligeledes betale sagens omkostninger.