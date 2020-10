Her blev 47-årig skudt

Ved du noget om sagen? Tip os på mail her.

Hedeland Naturpark nordvest for Tune er normalt et paradis for dyr, planter, legende børn, motionister og hundeluftere.

Men mandag morgen klokken 7.12 blev idyllen brudt på det afsidesliggende grønne og rekreative område, da en borger fandt en 47-årig mand dræbt af to skud ved siden af hans bil på parkeringspladsen 'Vinterrasserne'.

På den ene side af parkeringspladsen er der en skrænt ned til nogle vinterrasser. Foto: Emil Agerskov

Da Ekstra Bladet er på gerningsstedet tirsdag formiddag, er der ingen spor af den brutale forbrydelse, som ifølge politiet 'ligner en likvidering'.

For at komme ned til parkeringspladsen skal man først køre ad en grussti, før man kommer til parkeringspladsen. Her er der kun en enkelt bil, der kører, da vi ankommer. Ellers er der helt øde og ikke et øje.

47-årig dræbt af skud

Et perfekt sted at mødes efter mørkets frembrud, hvis man ikke vil ses.

- Vi formoder, at det er et møde, der er sat op, og at han har mødt gerningsmanden derude, siger efterforskningsleder Kim Løvkvist fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet har efterforsket sagen intensivt siden mandag morgen for at sikre eventuelle spor på findestedet og i området omkring parkeringspladsen, der ligger tæt på både en badesø og nogle vinterrasser i Hedeland.

Foto: Emil Agerskov

Da politiet ankom til parkeringspladsen, holdt den dræbtes ældre, blå personbil af mærket Toyota Avensis fortsat på parkeringspladsen. Den dræbte selv boede i Hvidovre.

Det er uvist, præcist hvornår drabet er sket. Manden skal obduceres i dag.

Ifølge politiet er der ikke noget, der tyder på, at drabet er rocker/banderelateret.

Foto: Emil Agerskov

Politiet har fået få henvendelser i sagen, men vil stadig gerne høre fra borgere, der måtte har bemærket noget usædvanligt i området ved parkeringspladsen forud for fundet af den dræbte mandag morgen.