Her blev forsvundne Eddies bil fundet

Knap fire kilometer fra ejendommen på Rendborgvej nord for Frederikshavn, som politiet netop nu er i gang med at endevende for spor efter den forsvundne 39-årige Eddie Karl-Johan Christensen, blev hans sølvgrå VW Polo fundet onsdag

Bilen blev efterlyst tirsdag samtidig med, at Nordjyllands Politi fortalte, at den 39-årige mand var sporløst forsvundet, og i går blev den lokaliseret på Rimmen Station, der er et lille togstop på lokalbanen mellem Frederikshavn og Skagen.

– Det undrer os jo lidt, fordi vi ikke kan se nogen begrundelse for, hvorfor den holder der. Vi har undersøgt stedet, hvor den holder, og så har vi valgt at tage den ind til undersøgelse for at se, om der er nogle spor på den, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen fra Nordjyllands Politi.

– Det kunne måske også antyde, at han er taget med toget..?

– Det undersøger vi naturligvis også.

Eddie Karl-Johan Christensens sølvgrå VW Polo blev fundet her på Rimmen Station tæt på den ejendom, hvor han boede. Foto: René Schütze

Politiet er nu ved at undersøge, om der er videoovervågning, der kan kaste mere lys over det.

Ransager ejendom i forsvindingssag: Leder efter spor efter forbrydelse

Endnu er der intet nyt fra ransagningen, hvor både politiet og flere hunde detaljer i eftersøgningen.

- Det tager rigtig lang tid derude. Det er et stort, stort sted, så det kommer til at tage resten af dagen og noget af aftenen, tænker jeg, siger Frank Olsen.

Hundeføreren er bevæbnet med skovle. Foto: René Schütze

Specialhunde deltager i eftersøgningen af Eddie Karl-Johan Christensen. Foto: René Schütze

- Hvis der var oplagte blodspor, ville I vel have fundet det nu?

- Det er jeg ikke sikker på, for området er kæmpestort. Det kunne være alle steder, hvis det er.

Vicepolitiinspektøren sagde tidligere på dagen, at de frygter, at den 39-årige kan være blevet udsat for en forbrydelse, men at de på den anden side ikke kan udelukke, at han gemmer sig.

- Nu er den massivt omtalt i medierne, så det vil i særdeleshed undre mig, hvis vi ikke hører fra ham, hvis han skulle være i live og bare er bange og gemmer sig. Det er også et element i bekymringen, hvis vi ikke hører fra ham.

Mandens mor havde sidst kontakt med sønnen lørdag 9. maj omkring klokken 22 om aftenen.

- Han ringer til hende og siger, at han er bange, og han vil komme over til hende og sove, fortæller vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Naboer fortæller til Ekstra Bladet, at Eddie Karl-Johan Christensen i den seneste måned har boet i en lånt campingvogn ved en af vejens ejendomme.

Han har ikke haft tæt kontakt med de andre beboere, men ifølge en kvinde virkede han høflig og veltilpas, og han ville meget gerne tale om sin hund og den campingvogn, han bor i.

Den forsvundne boede i en campingvogn på ejendommen nordvest for Frederikshavn. Foto: René Schütze

Det er ikke lykkedes at opnå kontakt til den mand, der havde den nu efterlyste mand boende.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Eddie Karl-Johan Christensens mor, der ikke har overskud til at tale på nuværende tidspunkt.

Foto: René Schütze