Her blev Janne myrdet: Fandt blod flere steder i byen

Norsk politi er nu færdige med deres tekniske undersøgelser i forbindelse med dræbte Janne Jemtland, som nu peger på en helt ny teori.

Det skriver nrk.

Den 36-årige norske kvinde havde været væk i 15 dage, før hun i lørdags blev fundet livløs i Glomma-floden - omkring to timers kørsel fra Oslo.

Inden da havde politiet eftersøgt flere spor af hende, som havde ført dem til flere blodpletter på Fagerlundvejen, som fik politiet til at tro, at kvinden var blevet kørt ned. TV2 Norge.

Men det tror de ikke længere.

Politiet fandt Janne den 13. januar - 15 dage efter, hun forsvandt. Foto: Ritzau Scanpix Frederik Hagen

Nye spor og ny teori

Aftenen før, Janne Jemtland blev fundet, blev hendes ægtemand nemlig anholdt og sigtet for drabet.

Og nu, næsten en uge senere, tror politiet, de kender drabsscenen. En helt anden end Fagerlundvejen, hvor hendes blod blev fundet.

Det offentliggjorde Norges politi fredag på et pressemøde, hvor Politiadvokat Andre Lillehovede van Eynden fortalte, at Janne med al sandsynlighed blev myrdet i sit eget hjem i Veldre, to timers kørsel fra Oslo.

Han vil ikke fortælle, hvorvidt politiets teori skyldes blodspor i hjemmet.

Og han vil heller ikke uddybe, hvad politiets konkrete teori angående mordet er.

Andre Lillehoved van Eynden fortæller, at det er af hensyn til efterforskningen og de pårørende.

Nu mener politiet at vide, hvad der skete med Janne. Foto: Ritzau Scanpix Frederik Hagen

Sigtet for drab

Fredag den 12. januar blev ægtemanden til Janne sigtet for drabet. Han har siden siddet varetægtsfængslet, imens han nægter sig skyldig.

Derimod har han indrømmet, at han har var forbundet til situationen, som forårsagede Jannes død.

Hvad det vil sige, har politiet ikke fortalt mere om.

Alt dette indrømmede manden i sidste uge, hvor han også valgte at samarbejde med politiet, som han fortalte, hvor Janne Jemtlands krop lå.

Dengang Janne forsvandt var det også manden, som meldte hende savnet.

Hvad forklaringen er på hans rolle i drabet, er endnu et mysterie.