Her blev Jimmis bil fundet

Politiet frygter, at han har været udsat for en forbrydelse

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Jimmi Steffen Lillelunds forsvinden er omgærdet af mystik.

Sidste spor af ham er ved hans søsters gule gård i Gundsømagle, der er omkranset af marker.

Godt tyve kilometer væk er hans sølvgrå Peugeot 208 på gule plader fundet på en parkeringsplads med perlegrus ud for Cypressen i den idylliske haveforening H/F Ishøj Søndergaard.

På denne parkeringsplads ved haveforeningen Ishøjgård blev Jimmis sølvgrå Peugeot fundet med hans personlige effekter. Foto: Tariq Mikkel Khan

Se også: Jimmi sporløst forsvundet: Politiet frygter en forbrydelse

Godt nok har den 42-årige brolægger en relation til området. Bare ikke til den gamle haveforening, men den nye H/F Ishøjgaard, hvor han har været med til at bygge flere huse, og også har boet med ekskæresten Louise Ebbesen.

Jimmi Steffen Lillelund er 177 centimeter høj, almindelig af bygning med brunt kort hår og blågrønne øjne. Han er lidt robust og med tatoveringer. Privatfoto

De to haveforeninger ligger godt nok lige ved siden af hinanden, men alle siger samstemmende, at det ikke giver mening, at han ville parkere i den gamle haveforening, hvor han ikke kender nogen, for at gå over til den nye, hvor han har alle sine relationer.

Se også: Ekskone: - Jimmi ville aldrig forsvinde frivilligt

Hvor den gamle haveforening består af ældre træhuse omkranset af bøgehække uden overvågning, når man kører ind i området, har den nye haveforening tydelige kameraer ved indgangspartiet, flere større og mere moderne huse og plankeværk flere steder, der giver et mere lukket præg. Flere beretter om, at der her bor en del, der beskrives som ’rocker-typer’.

Her ses de overvågningskameraer, der er ved indgangen til den nye haveforening. Men Jimmis bil blev fundet ved den gamle haveforening lige ved siden af, hvor han ellers ikke har nogen relationer. Foto: Tariq Mikkel Khan

Se også: Ekskone: - Jimmi ville aldrig forsvinde frivilligt

En ældre kvinde virker berørt, da Ekstra Bladet spørger hende til Jimmi.

– Han er en sød og rar mand. Altid hjælpsom. Han har været med til at lave mange huse herude, siger kvinden, der til spørgsmålet om, hvorvidt hun kender andre herude, der kender ham, svarer: ’Alle kender Jimmi’.

Men også hun har mistet håbet om, at han er i live.

Midt- og Vestsjællands Politi vil gerne høre fra folk, der ved noget, har set noget mistænkeligt eller har set den forsvundne mellem torsdag 30. april klokken 15 til lørdag 2. maj klokken 11.22, hvor bilen blev fundet i Ishøj. De kan kontaktes på 114.