Her bliver han anholdt for 20 år gammelt barnemord

Her slutter 20 års menneskejagt. Mistænkt for et barnemord i Holland i 1998 bliver den 56-årige Jos Brech lagt i håndjern på en spansk skovsti og ventes nu udleveret til hollandske myndigheder.

Anholdelsen i et øde område godt en times kørsel fra Barcelona skete søndag, efter at hollandsk politi op til weekenden offentliggjorde, at Jos Brech med stor sandsynlighed er den drabsmand, man har søgt, siden den 11-årige Nicky Verstappen blev myrdet, da han deltog i en sommerlejr.

Matchende dna

Brechs dna matcher nemlig spor, der for 20 år siden blev fundet på drengens tøj, oplyser politiet, der gik ud med en omfattende efterlysning af den 56-årige. Man forventede dog, at Brech skulle findes i enten Nordfrankrig eller Sydtyskland. Her har han i årevis fungeret som guide for naturvandrere og hvor han i hvert fald opholdt sig frem til februar, da han forsvandt sporløst og blev efterlyst af både sin familie i Holland og af tidligere kolleger.

Men det var en spanskboende, 48-årig hollænder, der meldte sig med det varme tip, da han havde genkendt Brech i det område, han selv bor i og oven i købet havde talt med ham for et par måneder siden, oplyser hollandske Telegraaf.

Også en af Jos Brechs bekendte blev kortvarigt tilbageholdt, da spansk politi reagerede på hollandske kollegers anmodning om hurtig anholdelse af den 56-årige mordmistænkte.

Det hidtil uopklarede drab på den 11-årige dreng har martret hollandsk politi og udløste en af de mest omfattende drabsefterforskninger i landets historie. 16000 mænd har frivilligt afgivet DNA-materiale for at bidrage til efterforskningen. Jos Brech, der boede nær mordstedet i Limburg-provinsen, var dog ikke en af dem. Det fremgår også, at han et par døgn efter forbrydelsen blev antruffet nær mordstedet, men at han ikke umiddelbart blev betragtet som interessant for opklaringen i sagen, der efterhånden løb kold.

Spor i hans hjem

Det var også billedet i april, da politiet under indtryk af familiens efterlysning besøgte Brechs tidligere hjem og sikrede det materiale, der altså skabte gennembruddet i efterforskningen.

-Vi håber, der hurtigt kommer svar på alle de spørgsmål, vi har, sagde Nicky Verstappens mor søndag aften til hollandsk tv, hvor sagen omtales massivt.

Jos Brech sidder foreløbig varetægtsfængslet i Spanien. Han har indvilget i udlevering og kan formentlig sendes til Holland forholdsvis hurtigt. Det er ikke oplyst, hvordan han forholder sig til hollandsk politis alvorlige mistanke.