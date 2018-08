Her bliver MC-tyve ramt af karma

Et tilfældigt øjenvidne havde ikke i sinde at se passivt til, da han 6. juli i år så to mænd i færd med at stjæle en motorcykel på et ukendt sted i London.

Manden steg nemlig resolut ud af sin bil og konfronterede tyvene, men måtte desværre trække sig, da den ene gerningsmand begyndte at true ham, og derefter smadrede hans sidespejl med en stump genstand.

Efter at have tiltrukket sig opmærksomhed skulle de to tyve til at forlade stedet, men før de kunne nå det skete der noget, som de næppe havde set komme.

Manden, som få øjeblikke forinden var blevet truet, kom nemlig bakkende i sin bil og påkørte de to mænds flugtkøretøj, en scooter, som de to gerningsmænd efterlod på stedet, da de flygtede. Det vides ikke om de senere er blevet pågrebet.

På Facebooksiden 'The UK Motorcycle Theft Protest Community', hvor videoen er blevet delt, bliver manden ikke overraskende hyldet som en helt.

Facebooksiden er for folk, der er træt af de omfattende knallert- og motorcykeltyverier i Storbritannien, og derfor deler tips, der skal forhindre og opklare tyverierne

Ifølge Daily Mail forventes over 30.000 knallerter og motorcykler stjålet i Storbritannien i løbet af 2018.