Her ender håbløs biljagt i København

Fem mænd var dummere end politiet tillod søndag morgen klokken 07.09.

De valgte at stikke fra en patruljevogn i Mjølnerparken i København, som ellers havde signaleret til dem, at de skulle holde ind til siden. En beboer i nærheden så hele optrinnet og formåede endda at filme seancen.

- Jeg hørte sirenerne og gik op for at se. Det er en lukket vej, de kørte ned ad, så jeg undrede mig godt nok lidt. Derfor stoppede de også og løb ud, siger han til Ekstra Bladet.

To ud af fem

Politiet bekræfter den noget komiske biljagt, men de kan ikke komme nærmere, hvorfor de fem mænd ikke stoppede.

- Der var fem personer i bilen. Vi pågreb to af dem, som vi har taget med tilbage til station Bellahøj. vi har ikke fundet noget mistænkeligt i bilen. indtil videre står det hen i det uvisse, hvorfor de ikke ville tale med politiet, siger vagtchef ved Københavns Politi Henrik Brix.

Vagtchefen gisner dog om, at de tre, der undslap politiet, måske havde ulovlige effekter på sig. De to mænd, politiet fik fat i, bliver højst sandsynligt sigtet for en række færdselsovertrædelser og for ikke at følge politiets anvisninger.