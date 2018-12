Her ender narkojagt brutalt

Politiet i Spanien måtte have både båd og helikopter i brug under en spektakulær narkojagt

Kriminalitet holder aldrig fri.

Heller ikke juleaftensdag, hvor to marokkanere og en spanier var godt i gang med at fragte hash ind i Spanien ved hjælp af en speedbåd.

Desværre for de tre mænd i trediverne holdt det spanske politi heller ikke fri den pågældende dag, hvorfor de fandt sig selv jaget vildt ved hjælp af en helikopter og en speedbåd, skriver Daily Mail.

Benene på nakken

Politibåden sejler ind i narkosmuglerne, alt imens helikopteren svæver over de to både ved stranden i Manilva, Malaga.

Snart fortsætter jagten inde på stranden, hvor helikopteren allerede har landet og er klar til at tage imod de formodede forbrydere.

Her stak de af til fods, samtidig med de skulle have kastet sten efter politiet.

Udover de tre mænd i båden blev en fjerde mand, som skulle have kørt flugtbilen, også anholdt.

Politiet har fundet en forsendelse hash i båden.

