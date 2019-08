Her ender vild politijagt gennem Nørrebro

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En Audi Q7 bragede til fare for fodgængere og øvrige trafikanter tirsdag eftermiddag gennem Nørrebro med strisserne i hælene.

Politijagten endte brat, da luksusbilen drønede ind i en betonklods på hjørnet af Fredensborggade og Esromgade midt i brokvarteret.

Her blev to unge mænd anholdt - indtil videre for at kaste lys over, hvorfor personerne i Audien så sig nødsagede til at forsøge at flygte fra ordensmagten.

- Vi har vurderet, at vi har brug for deres tilstedeværelse, mens vi undersøger sagen nærmere, siger den centrale vagtleder ved Københavns Politi Jesper Frandsen til Ekstra Bladet.

Personerne i Audien havde efter alt at dømme ikke lyst til at tale med politiet. Foto: Ekstra Bladet

Den hæsblæsende biljagt begyndte, da en patrulje blev opmærksom på Audien på Nørrebrogade.

- Ejeren af bilen har kørselsforbud, og patruljen ville bringe den til standsning. Det fik bilen til at tage et hurtigt sving væk fra Nørrebrogade ad Hillerødgade og igen ad Esromgade, hvor den påkørte betonklodsen. Efterfølgende har vi anholdt to personer, siger vagtlederen, som ikke ved, hvad de unge mænd eventuelt er sigtet for.

- Men når man kører væk på den måde, formodes det, at man ikke ønsker at tale med politiet, og sådan påkalder man sig naturligvis en mistanke.

Ekstra Bladets mand på stedet overværede de sidste øjeblikke af dramaet, som ifølge ham langtfra var ufarligt midt i myldretiden.

- Der var børn på vej hjem fra skole og alle mulige andre mennesker. Det kunne være endt helt galt, siger han.

Ifølge ham var der tre personer i bilen. En af dem løb fra stedet, før han blev pågrebet af politiet. To andre bevægede sig stille og roligt væk fra den forulykkede bil.

Der var mere end én person i luksusbilen, som påkaldte sig ordensmagtens interesse. Foto: Ekstra Bladet

Ifølge den centrale vagtleder påkaldte optrinnet sig en hel del mennesker, som ilede til stedet.

Kørselsforbuddet mod ejeren af bilen er ifølge ham udstedt, fordi han efter mindre end tre år med kørekort gjorde sig skyldig i en trafikforseelse, hvilket normalt udløser en betinget frakendelse.

- Men har man haft kørekort mindre end tre år udløser det efter de nye regler et kørselsforbud, indtil man har været oppe til en orienterende køreprøve.

De anholdte er begge unge mænd. Den ene 22 år. Den andens alder kender den centrale vagtleder i skrivende stund ikke.

Eftersættelsen af Audien skete omkring klokken 17.00.