Her er 16-årig barnemorder

2. juli sidste år blev hele Storbritannien chokeret, da man fandt det nøgne lig af den kun seksårige Alesha MacPhail i et skovområde på den skotske ø Isle of Bute.

Det viste sig hurtigt, at den lille Alesha var blevet både myrdet og voldtaget. En kun 16-årig teenager fra øen blev efterfølgende anholdt og tiltalt for den bestialske handling.

I går blev den 16-årige efter en ni dage lang retssag fundet skyldig i kidnapning, voldtægt og mord på Alesha MacPhail.

Alesha havde sammenlagt 117 skader på kroppen, og hendes dødsårsag blev fastlagt som kvælning ved voldsomt pres på både ansigt og nakke. Der var i øvrigt også brugt en kniv i forbindelse med mishandlingen af den seksårige pige.

Det skriver flere medier, heriblandt The Guardian, Metro og BBC.

Her ses billedet af den lille seks-årige Alesha, der blev brutalt voldtaget og myrdet af en kun 16-årig dreng.

Her til eftermiddag har retten i Glasgow besluttet at ophæve navneforbud på den 16-årige gerningsmænd. Han hedder Aaron Campbell. Hans navn måtte oprindeligt ikke nævnes, fordi han er under 18 år.

Advokaten Tony Graham, der repræsenterer adskillige nyhedsbureauer og medier, fortalte dommer Lord Matthews, at det ville være naivt at tro, at den unge teenager-drengs identitet ikke er kendt på den skotske ø, Isle of Bute, hvor mordet på den seks-årige pige fandt sted. Han forklarede også, at hans navn allerede er spredt på Facebook og Twitter og popper op ved normal google-søgning.

Den dømte 16-åriges advokat protesterede mod en ophævelse af navneforbud. Men dommeren valgte altså at frigive hans navn.

