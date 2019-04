Her er de sidste billeder af terrorist før massakre

Nyhedsbureauet Reuters har offentliggjort overvågningsbilleder fra luksushotellet Shangri-La i den srilankanske hovedstad, Colombo, som viser øjeblikket, inden et selvmordsangreb fandt sted der søndag morgen lokal tid.

Overvågningsbillederne, som Reuters har fået udleveret af hotellet, viser minutterne, før en selvmordsbomber sprængte sig selv ihjel.

Billederne viser blandt andet manden gå ind i restauranten på hotellet med en rygsæk påskesøndag.

Det var på netop hotellet Shangri-La, at Bestseller-familien Holch Povlsen befandt sig på omkring klokken 9 lokal tid, da terroristen udløste bomben i sin rygsæk. Under angrebet døde tre danske børn og adskillige udlændinge, som alle var til stede i restauranten, hvor de spiste morgenmad.

Den 24-årige Bhanuka Harischandra var på vej til et forretningsmøde på luksushotellet Shangri-La, da han indså, at der var noget galt ved hotellet.

Nogle fortalte ham, at han ikke skulle gå ind, og at det ikke var sikkert. Og ved hovedindgangen til hotellet kunne han se, at der var fuld af redningsmandskab, der var i gang med at evakuere folk.

Overalt var der blod og ambulancer.

- Det var panik. Og i et stykke tid kunne jeg ikke helt fatte det, fortæller den unge stifter af et it-marketing selskab i telefonen til nyhedsbureauet AP.

Han besluttede i stedet at tage til Cinnamon Grand Hotel, hvor han vurderede, at der ville være mere sikkert.

Men lige efter at han var kommet indenfor i bygningen, lød der et brag - udløst af den mand, der stod i kø ved morgenmadsbuffeten.

Sod og aske væltede ned over Harischandras hvide T-shirt. Og nu var han selv en af dem, der blev evakueret fra stedet.

Billeder fra hotellets overvågning viser terroristen gå på en af korridorgangene på Shangri-La den skæbnesvangre påskesøndag. Foto: Ritzau Scanpix

På Cinnamon Grand Hotel, ligeledes i hovedstaden Colombo, stod endnu en terrorist angiveligt tålmodigt i kø, inden han bragte den selvmordsbombe til sprængning, der var fastgjort på ryggen af ham.

Det oplyser en hotelmanager ifølge Ritzau.

Manden stod med en tallerken i hånden og var ved at få serveret sin morgenmad, da han udløste sin bombe i den fyldte restaurant.

- Der var totalt kaos, siger hotelmanageren, der ikke ønsker sit navn frem.

- Klokken var 8.30, og der var fuldt. Det var familier. Han kom frem til den forreste del af køen og bragte bomben til sprængning.

Hotellet var godt besat i påskedagene, som er blandt årets travleste.

Selvmordsbomberen havde checket ind på hotellet lørdag aften under navnet Mohamed Azzam Mohamed.

Onsdag har myndighederne i Sri Lanka opjusteret det foreløbige dødstal til 359 personer, mens over 500 er blevet såret.

