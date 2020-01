Her er den nye leder af Islamisk Stat

Terrorgruppen Islamisk Stats har fået et nyt ansigtigt udadtil. Den nye leder er en af stifterne af organisationen, Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Sabi.

Det skriver The Guardian på baggrund af kilder i flere efterretningstjenester.

Ifølge the Guardian blev han udnævnt som leder i timerne efter, at amerikanske specialstyrker dræbte den forhendværende leder, Abu Bakr al-Baghdadi i Syrien i oktober sidste år. I den forbindelse proklamerede præsident Trump, at IS-lederen 'døde som en en hund'.

Abu Bakr al-Baghdadis død blev bekræftet af Donald Trump. Foto: Twitter

Den nu bekræftede leder har i særdeleshed vist koldblodig handlekræft. Siden han overtog styringen sidste år, har IS gennemført en lang række angreb både i og udenfor Irak. I det sydlige Irak mener en kurdisk militærperson, at der hver måned bliver gennemført 60 angreb, skriver The Guardian.

Se også: Islamisk Stat hævder at have dræbt kristne i Nigeria som hævn

Står bag folkedrab

Sabi, som han kaldes, havnede i august på FBI's liste over 'most wanted'. Her stod der, at han var en 'potentiel efterfølger' til lsitens nummer et, Baghdadi. Dusøren for informationer, der kunne få ham pågrebet, var fem millioner dollars - omkring 30 millioner danske kroner.

Sabi er ikke som de fleste andre i IS araber, men turkmener fra den nordirakiske by Tal Afar. Hans bror, Adel Sabi, er medlem af et parti i Tyrkiet, 'Tyrkmen Iraqi Front'. Han menes at have holdt kontakten med broren, indtil han blev udnævnt som leder.

Sabi er uddannet i Sharialov fra Mosuls universitet og menes være en af de mest indflydelsesrige ideologer iblandt de resterende medlemmer.

Han er ifølge The Guardians efterretningskilder en af hovedmændene bag folkedrabet på mindretallet af yazidier i 2014. Ifølge USA's udenrigsministerium har han været med til at planlægge flere terrorangreb rundt om i verden.

Han blev i 2004 tilbageholdt i det berømte 'IS-fængsel' Camp Bucca i det sydlige Irak. Her mødte han blandt andre Islamisk Stats tidligere leder, Baghdadi.

Se også: Forsker: Video af IS-leder er en torn i øjet på modstandere