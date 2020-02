Her er drabstiltalen mod fem bandemedlemmer

Fem svenske bandemedlemmer risikerer dobbelt straf, hvis de bliver dømt for to drab og en drabsforsøg i Sennepshaven i Herlev 25. juni sidste år.

Det fremgår af tiltalen mod mændene, der er offentliggjort i dag.

Her er de tiltalt efter den særlige bandeparagraf 81a, der giver mulighed for at forhøje straffen med indtil det dobbelte, fordi drabene ifølge anklagemyndighedens opfattelse er sket med baggrund i en verserende konflikt mellem to grupperinger, hvor der anvendes skydevåben.

Subsidiært er de fem tiltalt efter straffelovens paragraf 81b, der handler om brug af skydevåben i det offentlige rum. Her kan straffen forhøjes med indtil det halve.

De nægter sig skyldige.

Likvideringsdrabene skete efter politiets opfattelse som et led i den blodige krig mellem de to svenske grupperinger Shottaz og Dödspatrullen.

De tiltalte, der er i alderen 17 til 25 år, er tiltalt for besiddelse af en automatriffel, en pistol og ammunition og med disse våben at have skudt og dræbt de to ofre.

Ligeledes er de tiltalt for at have forsøgt at dræbe et tredje offer. Det mislykkedes ifølge anklageskriftet, fordi offeret løb fra stedet uden at blive ramt af skuddene.

Ofrene i sagen er også svenskere og har ingen tilknytning til Herlev, hvor drabene blev begået.

De tiltalte er endelig tiltalt for at have brændt en bil af ved Skodsborgvej i Nærum med tændvæske.

Anklagemyndigheden har desuden nedlagt påstand om udvisning af alle de tiltalte med et indrejseforbud for bestandigt.

Efterforskningen er sket i tæt samarbejde med svensk politi. En af de tiltalte blev anholdt i Aarhus få dage efter drabet, mens svensk politiet har været med til at udpege de resterende tiltalte.

Sagen er berammet til at starte 10. august og har sidste retsdag 31. august.

