Her er manden der stjal fly for at styrte det

Den 29-årige mand, der fredag aften lokal tid stjal et passagerfly til 200 millioner kroner i Seattle, er nu identificeret som Richard 'Beebo' Russell.

Mandens familie stod lørdag frem og fortalte, at de er både overraskede og knuste over, at han kunne finde på at gøre det:

- 'Beebo' var en varm, medfølende mand.

- Han var en trofast ægtemand, en kærlig søn og en god ven, sagde familiens talsmand Mike Mathews under et improviseret pressemøde.

- Som optagelserne fra cockpittet viser, var hans formål ikke at skade nogen. Han havde ret i, at mange mennesker elskede ham.

Privatfoto

29-årig flykaprer joker med kontroltårn

Bare en nedbrudt mand

FBI undersøger nu, hvorfor Richard Russell valgte først at trække flyet væk fra dets standplads med en traktor og efterfølgende starte det op og lette.

De amerikanske myndigheder afviser, at der er tale om terrorisme, men snarere en psykisk syg mands værk:

- Der er mange mennesker, der holder af mig. Det vil skuffe dem at høre, at det er mig, der har gjort det, kan man blandt andet høre Richard Russell sige på optagelsen mellem flyet og kontrolcenteret på jorden.

- Jeg vil gerne undskylde til dem alle. (...) bare en nedbrudt mand, med et par løse skruer åbenbart. Det vidste jeg ikke rigtigt før nu.

Hør uddrag af den samtale, som piloten, der bliver kaldt 'Rich', havde med kontroltårnet i Seattle, før han styrtede ned med det kaprede fly. (Video/redigering: AP/Privatoptagelser/Broadcastify/Mikkel Cramon)

Richard 'Beebo' Russell lagde 8. december 2017 denne video ud på sin Youtube-kanal.

Flere lokale reagerede med forbløffelse, da passagerflyet med jetjagere efter sig pludselig befandt i lave luftlag over deres huse. (Video: AP/Privatoptagelser)(Kilder/redigering: AP, privatoptagelser/Mikkel Cramon)

Mand stjæler passagerfly og styrter