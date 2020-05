Her er manden, hele USA hader

Skyderierne

2006: Derek Chauvin var en af seks betjente, der blev sendt ud til et knivstikkeri i et privat hjem. En mand havde stukket sin ven og sin kæreste ned og truede derefter med at dræbe dem alle med et haglgevær.

Den mistænkte flygtede i sin bil med poilitiet efter sig. Da han stoppede og steg ud, angiveligt bevæbnet med et haglgevær, affyrede flere betjente adskillige skud, og den mistænkte blev dræbt. Der blev iværksat en undersøgelse, men der kom intet retsligt efterspil.

2008: To år senere affyrede Chauvin sin tjenestepistol mod en 21-årig mand under en sag om husspektakler. Chauvin ankom til stedet med en anden betjent, og den mistænkte låste sig selv inde på badeværelset. Chauvin brød ind og skød den mistænkte to gange under håndgemæng. Siden forklarede betjenten, at den mistænkte havde forsøgt at tage pistolen. Den mistænkte forklarede omvendt, at han handlede i selvforsvar.

2011: Derek Chauvin var på stedet, da en gruppe betjente jagtede en mand i et boligkompleks, efter at de havde set ham med en pistol. En af betjentene skød den mistænkte. Et øjenvidne fortalte Star Tribune, at den mistænkte havde smidt pistolen og holdt armene i vejret, før politiet skød ham. Efter en intern undersøgelse konkluderede politichef Timothy Dolan dog ifølge Washington Post, at betjentene agerede 'passende og modigt'.