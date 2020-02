Her får de tæsk af stormen

Mens Danmark stadig venter på, at stormvejret for alvor bryder løs, så går det indtil videre anderledes voldsomt for sig i Skotland og resten af Storbritannien.

Vinde med op til 145 kilometer i timen har hærget dele af Skotland. Stormen Ciara har væltet mange træer og lastbiler. Gader er blevet oversvømmet, og redningsarbejdere har måttet hjælpe indespærrede bilister ud af deres biler.

Elledninger er blæst ned, mens færger og tog er blevet aflyst som følge af stormen.

Udsender advarsel

Særligt flytrafikken er blevet påvirket. De to store lufthavne i London Gatwick og Heathrow har måttet aflyse adskillige flyvninger og efterlade mange passagerer i et timelangt kaos. Også andre lufthavne melder om store forsinkelser i trafikken.

Newhaven Lighthouse i Sydengland. Foto: Glyn Kirk/ AFP

Meteorologer og myndigheder advarer borgere i hele landet om risikoen for at blive ramt af flyvende genstande.

Ifølge Daily Mail advarer meteorologerne også om massive regnskyl. Enkelte steder kan der falde op til 100 millimeter regn. Andre steder forventer man omkring 50-70 millimeter.

Lukker parker

I London har myndighederne valgt at lukke otte parker - herunder den kendte Hyde Park - indtil mandag på grund af faren for væltende træer og nedstyrtende grene.

En uskøn blanding af både regn, slud og sne forventes at ramme landet, samtidig med at 10 meter høje bølger raser i Atlanterhavet ud for Storbritanniens vestkyst.

Årsagen til det kraftige uvejr, som også har ramt blandt andet Norge, skyldes et lavtryk ud for Island. Der er tale om det kraftigste lavtryk denne vinter, oplyser norske meteorologer til vg.no.

Det er dog ikke alle borgere, der har valgt at følge myndighedernes advarsel. Lørdag kunne man se såkaldte body boarders hygge sig i de voldsomme bølger i Wales.