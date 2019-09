Her får efterlyst mor sit pas tilbage

BELÉM (Ekstra Bladet): - Det her er virkelig et gåsehudsøjeblik.

Sådan lød Lisbeth Markussens spontane reaktion, da hun mandag morgen kom ud fra justitsministeriets bygning i Belém med sit rødbedefarvede danske pas i hånden.

Den 42-årige kvinde har fået opholdstilladelse i Brasilien, som nægter at efterkomme Danmarks krav om at udlevere hende til retsforfølgelse for at have bortført sine tre børn.

Lisbeth vælger friheden i Brasilien – uden børnene: Jeg vender aldrig tilbage til Danmark

Tilbageleveringen af passet er det håndgribelige bevis på, at Lisbeth Markussen er færdig med at opfylde de betingelser, der i maj sidste år blev stillet til hendes løsladelse efter 66 dage i et brasiliansk kvindefængsel.

– Jeg skulle aflevere mit pas. Jeg skulle hver måned den 10. møde op på dommerkontoret og dokumentere min gøren og laden. Hvor jeg bor, hvad jeg arbejder med. Tredje krav var, at jeg ikke måtte forlade staten, hvor jeg var fængslet, siger Lisbeth Markussen til Ekstra Bladet, som har opsøgt hende i den nordbrasilianske millionby.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ekstra Bladet interviewede sidste år Lisbeth Markussen i det brasilianske fængsel. Foto: Tariq Mikkel Khan

Vil med til 70 års fødselsdag

Næste skridt for den 42-årige er at få passet fornyet, så hun kan rejse frit. Blandt andet i håbet om næste år at kunne rejse et sted hen og mødes med sin familie i anledning af sin mors 70 års fødselsdag.

Processen med at forny rejsedokumentet foregår med assistance med den offentlige retshjælp i Brasilien, da hun ikke blot kan gå ind på en dansk ambassade og bede om et nyt pas, da hun formentlig ville blive anholdt og forsøgt retsforfulgt i Danmark.

Artiklen fortsætter under billedet...

Lisbeth Markussen med sit pas i hånden. Foto: Stine Tidsvilde

Ekstra Bladet var med Lisbeth Markussen hos den offentlige forsvarer Wagner Vaz.

Herfra lød vurderingen dog, at man formentlig vil forsøge at hjælpe danskeren med at få et brasiliansk pas, idet en aktiv efterlysning af hende via Interpol kan spænde ben for en fornyelse af det danske.

Tvivl om fornyelse af pas Hvorvidt Lisbeth Markussen overhovedet kan få fornyet sit danske pas, er vanskeligt at få et klart svar på af de danske myndigheder. 'Udenrigsministeriet kan oplyse, at hvis en dansk statsborger er efterlyst af dansk politi, vil ansøgning om udstedelse af pas fra den pågældende blive forelagt Rigspolitiet, som træffer endelig afgørelse om evt. bemyndigelse til udstedelse af pas', lyder det i et meget uklart svar fra myndigheden, som ikke kan kommentere konkrete sager. Ekstra Bladet har stillet en række spørgsmål til Rigspolitiet, som i skrivende stund ikke har svaret.

– Hun er stadig internationalt efterlyst, siger vicepolitiinspektør ved den centrale efterforskning hos Midt- og Vestjyllands Politi Jim Hansen til Ekstra Bladet.

Det betyder, at hun risikerer at blive anholdt, hvis hun forlader Brasilien. Sker det i et land, som har en udleveringsaftale med Danmark, vil hun formentlig omgående blive sat på et fly til sit fædreland.

Artiklen fortsætter under billedet...

Poul Hauch Fenger besøgte Lisbeth Markussen i fængslet sidste år. Foto: Tariq Mikkel Khan

Her sidder hendes danske advokat Poul Hauch Fenger:

- Jeg forsøger i disse timer at få etableret kontakt til min klient i Brasilien, for at se, i hvilket omfang hun måtte have brug for min støtte i den situation hun nu står, siger han til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Den 42-årige mor til tre fra Viborg er en fri kvinde i Brasilien. Børnene er mere end 8000 kilometer væk hos deres far. Foto: Stine Tidsvilde

I lande, som ikke har en udleveringsaftale med Danmark, kan Lisbeth Markussen advokaten også opleve at blive tilbageholdt på grund af Interpol-efterlysningen.

- Men hun vil kunne blive sluppet fri igen, for som udgangspunkt vil hun ikke kunne udleveres til Danmark, når der ikke er en udleveringsaftale. Det kommer helt til at afhænge af, hvor disciplinerede det pågældende land måtte være i at efterleve internationale arrestordrer, siger han.

En række lande i eksempel Sydamerika og Afrika har ingen udleveringsaftale. Det gælder også USA og Indien.

Lisbeth Markussen er et vellidt sognebarn i den kirke, hvor hun er meget aktiv. Foto: Stine Tidsvilde