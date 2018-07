Her faldt indbrudstyv fire meter ned

En indbrudstyv faldt fire meter ned fra et tagvindue, da han forsøgte at bryde ind i købmandsbutikken Spar på Stuervej i Holstebro lørdag morgen.

Det var den lokale købmand, Niels Peter Skræddergaard, der fandt ham.

Han møder normalt klokken seks, men sov lidt længere i dag, så han var først i butikken tyve minutter over seks. Han gik direkte ind på sit kontor.

- Så kiggede jeg over til højre på mine kameraer, og så tænkte jeg, at det var mærkeligt, at der går en nede ved min pappresser på lageret, fortæller købmanden.

Nede på lageret fandt han manden, der var ramt ned i plastickasser med brød, der var leveret i løbet af natten.

- Han er løbet op på taget, og så er der et ovenlys-vindue, som jeg tror, han har forsøgt at sparke i stykker. Og så er han smuttet og gledet igennem den. Han havde slået sig ret kraftigt, og han blødte også fra hovedet, fortæller Niels Peter Skræddergaard.

Det var dette ovenlysvindue, som manden faldt igennem. Det er nu repareret. Privatfoto

Var bevæbnet

Manden spurgte Niels Peter, om han kunne finde noget at drikke til ham eller noget at ligge på.

- Og så siger jeg, hvad laver du her? Han sagde, at han bare var løbet over taget, men det var så tydeligt, at det var et indbrud, fordi han havde både en kølle med, seks petanque-kugler, en nødhammer, som man ser i busser, og så havde han en rigtig rå jernkæde på halvanden meter med. Så han var klædt på til indbrud, og jeg kunne også høre på politiet, at det var en gammel kending, fortæller Niels Peter Skræddergaard.

- Nåede du at blive bange?

- Overhovedet ikke. Jeg har kun været bange en gang i mit liv. Det var første gang, jeg fik rejsning. Der tror jeg, at jeg fik den i panden, siger han med et grin og fortsætter:

- Nu er jeg jo en stor og stærk mand, så det er ikke sådan, at jeg er nem at skræmme.

Niels Peter Skræddergaard lod sig ikke skræmme af, at der var en blødende fremmed mand på hans lager. Privatfoto

Kort efter ankom politi og en ambulance, der kørte væk med ham.

Ikke afhørt

- Men det tog lang tid, fordi han havde så ondt, og de skulle give ham noget smertestillende, før de kunne få ham ned at ligge. Han havde slået sig rigtig kraftigt, så han kommer ikke igen, konstaterer købmanden, der har 16 kameraer og har lovet politiet at finde klippet, hvor manden falder igennem. Men lige det kamera kan han ikke afspille, så det må vente til på mandag.

Hos Midt- og Vestjyllands Politi siger vagtchef Simon Skelkjær, at der er tale om en 34-årig mand, der er tidligere kendt af politiet.

- Han er ikke blevet afhørt endnu, men vi formoder, at han ville bryde ind ad vinduet. Han blev tilbageholdt af anmelderen, ind til vi var fremme, siger vagtchefen til TV Midt Vest og fortæller, at manden blev kørt til sygehuset, fordi han klagede over smerter i ryggen. Men han er ikke kommet alvorligt til skade.