Her kører danskerne alt for stærkt: 11.000 målt med for høj hastighed

En intensiveret fartkontrol på Øresundsforbindelsen viser, at danskerne kører alt for stærkt, når de skal besøge deres svenske naboer. Steen Søder, politiinspektør ved København Politis færdselsafdeling, er overrasket over resultaterne

Bilisterne kører alt, alt for stærkt, når de kører over Øresundsforbindelsen på vej til Sverige eller Danmark.

Det viser nye tal fra Københavns Politi ifølge en pressemeddelelse fra Rådet for Sikker Trafik.

I en periode på cirka to måneder har politiet målt 11.000 trafikanter, svarende til omkring seks procent, der kørte med over 125 km/t. på strækningen. Den højest målte hastighed i tunnelen var på 203 km/t.

'Der bliver kørt sindssygt stærkt'

Steen Søder, politiinspektør ved København Politis færdselsafdeling, forklarer til Ekstra Bladet, at han er overrasket over resultaterne af de seneste måneders målinger.

- Hen over sommeren har vi intensiveret vores fartkontrol derude for at se, hvor stærkt der rent faktisk bliver kørt. Målingerne viser, at der bliver kørt sindssygt stærkt derude, og det synes jeg er et problem. Jeg er faktisk overrasket over, hvor høje hastigheder vi faktisk har målt, siger Steen Søder, politiinspektør ved København Politis færdselsafdeling.

Politiets fartmålinger på Øresundsforbindelsen Københavns Politi har fra den 10. juli - 18. september målt farten på 201.000 køretøjer på Øresundforbindelsen. Af dem kørte 11.000 trafikanter med en hastighed over 125 km/t. Målingerne er foretaget både i retning mod Sverige og i retning mod Danmark. Højeste målte hastighed i Øresundstunnelen var 203 km/t., og den højeste hastighed på Peberholm (stykket mellem tunnelen og højbroen) var på 209 km/t. I Øresundstunnelen er der en hastighedsgrænse på 90 km/t., og på resten af Øresundsforbindelsen er hastighedsgrænsen 110 km/t. Kilde: Rådet for Sikker Trafik

Høj fart medfører ulykker og utryghed

Ulla V. Eilersen, Sikkerhedschef ved Øresundsbro Konsortiet, udtaler i pressemeddelelsen, at bilisternes høje fart på strækningen har ført til flere ulykker, men også utryghed blandt de faste pendlere.

- Vi gør meget for, at det skal være sikkert at køre over Øresundsbroen, men vi oplever desværre, at nogle bilister ikke respekterer hastighedsbegrænsningerne på forbindelsen, og det medfører farlige situationer for både dem selv og andre. Vi har haft flere ulykker på grund af høj fart, og fra brugerundersøgelser ved vi, at mange af vores faste pendlere er utrygge over de bilister, der drøner afsted uden hensyn til andre trafikanter, siger Ulla V. Eilersen, Sikkerhedschef ved Øresundsbro Konsortiet.

Politiet har foretaget intensiv fartkontrol på Øresundsforbindelsen i perioden mellem den 10. juli og den 18. september. Resultaterne af kontrollen har vist, at danskerne kører alt for stærkt, når de skal en tur over sundet. Foto: Øresundsbroen

Forslag om strækningskontrol

I pressemeddelelsen fremgår det, at Øresundsforbindelsen og Rådet for Sikker Trafik foreslår, at man som et forsøg indfører strækningskontrol på Øresundsforbindelsen.

Ved strækningskontrol bliver bilernes nummerplader scannet, når de kører ind på strækningen, og igen når man kører ud, hvorefter man kan beregne gennemsnitshastigheden. På den måde kan man ikke uden konsekvens kan køre vanvittigt stærkt og bremse ned lige før en fartkontrol og derefter øge farten igen, lyder det fra Rådet for Sikker Trafik.

Fakta om strækningskontrol Strækningskontrol fungerer ved, at en vejstrækning er forsynet med fotografisk nummerpladegenkendelsesudstyr monteret på en portal i begge ender af strækningen. På den måde kan man beregne gennemsnitshastigheden, og trafikanterne kan dermed ikke snyde systemet ved at bremse hårdt op lige før en fartkontrol og bagefter foretage en kraftig acceleration.

Et studie fra Aalborg Universitet viser, at strækningskontrol er mere effektivt end stærekasser og har nedsat hastigheden og antallet af alvorlige ulykker i Holland, Østrig, Italien, England og Norge. Kilde: Rådet for Sikker Trafik

Øresundsbroen har gennem flere år søgt om lov til at indføre strækningskontrol i Øresundstunnelen, men har endnu ikke fået tilladelse til det. Dette til trods for, at redskabet med succes er blevet benyttet i en række europæiske lande, udtaler Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.



- Strækningskontrol kendes fra blandt andet Norge, Østrig, Italien, England og Holland, hvor man med succes har brugt det på motorvejsstrækninger til at få flere til at respektere fartgrænsen. Det er oplagt at bruge det som løsning på Øresundsforbindelsen, da det vil få en konsekvens for alle de bilister, der kører med ekstremt høje og farlige hastigheder, siger han.

