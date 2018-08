Her kollapser broen i Genova

Tirsdag formiddag kollapsede en firsporet motorvejsbro i den norditalienske by Genova. Netop nu er syv mennesker trukket ud af murbrokkerne i live - fem af dem er hårdt sårede. Direktøren for redningskorpset, Angelo Borrelli, oplyser om mindst 20 døde - mens der ifølge vicetrafikminister Rixi er omkommet 22 mennesker, hvoraf en af de omkomne er et barn.

(Artiklen fortsætter efter billedet)

I videoen kan du se en mand, der fanger broens kollaps på afstand. (Privatoptagelser)

Mindst 20 biler involveret

Redningsfolk fortæller til tv-stationen Rai, at mindst 20 biler med mennesker er involveret i brokollapset.

Der er tale om en motorvejsbro hen over en del af byen. Ifølge Ansa er der et stykke af broen, der er faldet ned fra mange meters højde. Broen går som en viadukt over en lavtliggende del af byen..

Broen passerer ifølge Ansa hen over et shoppingcenter, flere fabrikker, nogle boliger, et togspor med retning mod Milano samt floden Polcevera.

Broen har angiveligt givet efter for et større nedbør, skriver Ansa.

I videoen i artiklen, kan du se en privatoptagelse, af en mand der fanger broens kollaps på afstand.

Nyhedsbureauet Reuters citerer den italienske transportminister for, at det umiddelbart ligner en "omfattende tragedie".

På Twitter skriver landets indenrigs- og vicepremierminister, Matteo Salvini, at han sammen med ledere fra de relevante myndigheder følger situationen "minut for minut", mens brandfolk kæmper for at redde liv.

Følg Ekstra Bladet dække sagen live her: