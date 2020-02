Her ligger narkoskibet

En kæmpe aktion rettet mod narkosmugling blev lørdag sat i værk flere steder i landet.

I et samarbejde mellem danske og internationale myndigheder er 27 personer blevet anholdt, og en del af aktionen fandt sted både til lands og til vands.

Heriblandt en del af den ud for det østlige Langeland. I forbindelse med aktionen var politiet ombord på fragtskibet Duncan Islands, der også skulle beslaglægges. Men der var et problem.

- Vi er i gang med at undersøge, hvor vi kan få fragtskibet i havn. Skibet stikker meget dybt, så vi er ved at undersøge, hvilke havne, der kan tage imod det. Der er tre personer anholdt i forbindelse med selve indsmuglingen, mens der er 24 ombord på fragtskibet, sagde Jesper Bangsgaard, vicepolitiinspektør i Københavns Politi, til Ekstra Bladet.

Men nu er det lykkedes at finde en havn til skibet. Ekstra Bladets fotograf var natten til torsdag til stede i Kalundborg, hvor skibet nu ligger til kaj.

Politiet har endnu ikke dannet sig et præcist overblik over mængden af narko, men Jesper Bangsgaard kan bekræfte, at det drejer sig om et betydeligt parti.

Foto: Per Rasmussen

Foto: Per Rasmussen

Blev bordet

Fragtskibet sejlede under bahamansk flag, da det forsøgte at aflæsse et parti narkotika til en mindre motorbåd, skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

- Det er en større politiaktion, som kun kan udføres på grund af et godt samarbejde med vores danske og internationale politikolleger.

- Det er professionelle narkosmuglere, vi har anholdt, og samtidig har vi forhindret, at et stort parti narkotika har ramt det danske marked, udtaler chef for Center for Speciel Efterforskning, politiinspektør Dannie Rise.

Politiet og en bus var også til stede, da skibet lagde til kaj natten til søndag. Foto: Per Rasmussen

Nogle timer efter aflæsningen blev fragtskibet bordet syd for Gedser og er ved at blive bragt i havn i Kalundborg, hvor besætningen vil blive anholdt.

- Der ligger nu en større efterforskning forude, derfor kan sagen sagtens udvikle sig, og vi kan desværre ikke gå i flere detaljer på nuværende tidspunkt, siger Dannie Rise.

De 27 personer skal fremstilles i grundlovsforhør i Dommervagten i København søndag, hvor der er anmodet om lukkede døre.

Her ankommer bussen med de 24 anholdte sømænd politistationen i Bellahøj. Foto: Kenneth Meyer