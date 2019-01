Her opsætter politiet nye kameraer: - Det er jo ikke England, det her

I Herning og Silkeborg vil man øge trygheden for byernes indbyggere, og det skal ske ved opsætning af faste kameraer, der skal filme døgnet rundt.

De nye kameraer er blevet placeret i og omkring Østergade i Herning, og i Silkeborg skal de dække området omkring Skoletorvet.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kameraernes placering er skiltet, så man ved, at man træder ind i en overvågningszone. Intentionen med kameraerne er ikke at overvåge borgerne, selvom der bliver filmet i døgndrift. Planen er, at optagelserne skal bruges, hvis der er en konkret grund til det, som ved slagsmål eller tyveri.

Det forklarer vicepolitiinspektør og leder af lokalpolitiet i Silkeborg, Jens Ole Pedersen.

- Det er jo ikke England, det her. Vi sidder ikke og stirrer ind i en skærm hele tiden, det har vi heller ikke bemanding til. Vi vil se på optagelserne, hvis der opstår et behov i forbindelse med en opklaring.

De ni kameraer blev installeret for nogle uger siden, men det er først i sidste uge, at de blev tilsluttet systemet og tændt.

De mange timers optagelser ryger direkte ind på en server, der er forbundet med politigården i Holstebro, så ikke engang de lokale betjente kan holde øje med, hvad borgerne foretager sig.

- Man kan holde øje med, hvad der sker live, men det vil betjentene ikke gøre. De vil højst kigge med live, hvis der er et stort slagsmål i gang, fortæller Jens Ole Pedersen.

Derfor skal fru Jensen i Silkeborg ikke føle sig overvåget, når hun tager turen over Skoletorvet i fremtiden.

Står på finansloven

Muligheden for at politiet kan overvåge borgerne blev vedtaget på finansloven i 2018.

Der blev der afsat bevillinger til, at politiet kunne øge deres videoovervågning af frit tilgængelige steder. I alt er der blevet bevilliget 100 kameraer til hele landet, og ni af dem er endt hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Bevillingen fra finansloven er årsagen til, at Midt- og Vestjyllands Politi nu har fået opsat fire tryghedsskabende kameraer i Herning og fem i Silkeborg.

Placeringen af kameraerne har været til høring i Kredsrådet i Midt- og Vestjylland og dermed i tæt koordination med kommunerne i Herning og Silkeborg.