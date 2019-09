Her rammer voldsomt Jordskælv: Overlever mirakuløst

Jordskælvet har totalt smadret veje og smuldret bygninger, hvilket har resulteret i 32 dræbte.

Myndighederne frygter, der ligger flere personer begravet i murbrokkerne. Mere end 450 personer er allerede blevet indlagt på sygehuset i Mirpur, hvor 150 af dem er i kritisk tilstand, det fortæller Saeedur Rehman, der er talsmand for redningstjenesten i området.

I videoen ses det, hvordan folk flygter for deres liv, imens deres by falder sammen omkring ørerne på dem. De når med nød og næppe ud af et huset, før det styrter ned over dem. Alle pånær én, der bliver væltet omkuld af murbrokkerne.

Lokale medier deler billeder af den totale ødelæggelse, der har ramt områderne i den pakistanske del af Kashmir. Billederne af det ødelæggende skælv giver også et indblik i de vanskelige forhold redningstjenesten arbejder under, med de ødelagt veje og broer.

Skælvet havde en styrke på 5.8 på Richterskalaen. Epicenteret var kun ti kilometer under jordoverfladen, hvilket resulterede i mere voldsomme rystelser og ødelæggelse, end et dybere og kraftigere skælv ville have forårsaget.

Det er ikke første gang området hærges af kraftige skælv. Det sidste store jordskælv der fandt sted i Kashmir, var i 2005, hvor mere end 80.000 mennesker mistede livet.