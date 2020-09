Her skete dødsulykken

En 54-årige faldskærmsudspringers liv stod ikke til at redde, efter han landede forkert

Der er en meget trykket stemning på flyvepladsen i Herning Lufthavn, hvor en 54-årig mand fra Skive-egnen døde under et faldskærmsudspring ved DM søndag morgen.

Det fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

De, der var til stede, da ulykken skete, er samlet til debriefing efter dødsulykken, hvor den erfarne faldskærmsspringer tilsyneladende lavede en manøvrefejl i forbindelse med sit spring, så han ramte hårdt ned på vandoverfladen og pådrog sig alvorlige kvæstelser.

Hans liv stod ikke til at redde, selvom han fik hjertemassage, og en lægehelikopter og en ambulance rykkede ud.

Louise Staal-Thomsen, der er formand for bestyrelsen i Dansk Faldskærms Union, fortæller, at de har sendt Dansk Faldskærms Unions havarigruppe til at foretage undersøgelsen af selve ulykken.

Foto: Ernst van Norde

- Og så er det fuldstændig almindeligt beredskab, at der er krisepsykolog dernede, og gruppen er samlet for at bebriefe, fortæller hun.

Konkurrencen, der har været i gang siden fredag, er aflyst.

- Det er det også af sikkerhedsmæssige årsager. Folk er psykisk påvirket, når der sker sådan noget, og når man skal springe konkurrence på det niveau og i det hele taget, så skal man være mentalt fokuseret, siger formanden.

Hun kendte også selv den 54-årige.

- Det er en lille sport, hvor vi kender hinanden i vid udstrækning, og det er noget, der berører os alle sammen. Og vi har selvfølgelig dyb medfølelse med hans familie siger hun.

De pårørende er underrettet, men Louise Staal-Thomsen fortæller, at hans familie ikke var til stede, da ulykken skete.

- Ved du, hvad der gik galt?

- Nej, vi ved det ikke endnu. Det er Dansk Faldskærms Unions havarigruppe, der kommer til at varetage undersøgelsen, og de er på stedet nu og er i gang med at undersøge, hvad der er sket.

Foto: Ernst van Norde

- Hvordan undersøger de det?

De kigger på, om der er noget ved udstyret, og om der er nogen, der har video af episoden.

- Det er sjældent, det går galt. Men hvad er det, der går galt, når det går galt, i denne disciplin?

- Det er som oftest farten, siger hun.

Det fremgår af Dansk Faldskærms Unions hjemmeside, at man ved canopy piloting benytter små og hurtige skærme, hvor piloterne manøvrerer skærmene gennem forskellige baner over vand og land med hastigheder på over 100 km/t.

Der var 30 deltagere i konkurrencen, men hun ved ikke, hvor mange andre, der var til stede på flyvepladsen.

Foto: Ernst van Norde