Her slår 'Englands Paludan' fodboldfan i jorden

Under hans fejlslagne Europaparlamentskampagne har Tommy Robinson tiltrukket sig masser af opmærksomhed, og efter det engelske landsholds nederlag til Holland i torsdagens UEFA Nations League-kamp er den kontroversielle politiker fra den ekstreme højrefløj igen havnet i søgelyset.

En video, hvor Tommy Robinson slår en engelsk fan i jorden, er nemlig blevet delt på sociale medier, skriver blandt andet The Independent og The Guardian.

I optagelsen ses Robinson, hvis rigtige navn er Stephen Yaxley-Lennon, slå manden ned, hvorefter han siger 'fuck med mig igen, og du bliver slået ud igen, bro'.

Derefter går Robinson stille og roligt væk fra stedet, mens en anden spørger ham, om det virkelig var nødvendigt.

'Træt af at være boksebold'

Det spørgsmål har den voldsdømte, tidligere English Defence League-leder sidenhen givet sit syn på. Det skete på Telegram, som er et af de få sociale medier, Tommy Robinson ikke er bandlyst fra.

Ifølge de engelske medier udtrykker Robinson ingen anger. Tværtimod hævder han at have handlet i selvforsvar, og at han 'er træt at være folks boksebold'.

- Jeg gik igennem der - jeg havde intet drukket, jeg var sammen med min kone, lyder det fra Robinson, der hævder, at manden 'kom hen til mig to gange, larmende, helt op i mit ansigt og var grov og aggressiv'.

- Jeg sagde til kone 'jeg kan se hvor det her fører hen, så gå hellere væk', fortæller Robinson, som påstår, at han også havde advaret mandens venner om konsekvenserne, hvis de ikke holdt ham på afstand.

- To gange advarede jeg ham og hans venner. Den sammenhæng skal videoen ses i. Den mand bør holde sine meninger og sin store mund for sig selv.

Robinsons udlægning af hændelsen fremgår ikke af videoen, hvor man til gengæld kan høre ham sige 'hvem sagde det?', inden han slår manden i jorden.

Tommy Robinson stillede op til det nyligt afholdte Europa-Parlamentsvalg som selvstændig kandidat i det nordvestlige England, men blev ikke valgt ind.

Under valgkampen har han været på gaden for at møde potentielle vælgere i mange engelske byer, hvor det ved flere lejligheder dog er endt i uro.

To gange er Robinson, i lighed med andre politikere fra højrefløjen, blevet angrebet med milkshake. Derfor nedlagde politiet i Skotland et forbud mod salg af milkshake på en lokal McDonald's forud for en demonstration afholdt af Nigel Farage, som er leder af det såkaldte Brexit Party.

Her får Tommy Robinson en milkshake i hovedet under sin valgkamp. Video: AP/Newsflare.

