Her styrter ikonisk tårn sammen

Knap tusind års historie gik op i flammer mandag aften, da Notre Dame-katedralen i Paris brændte.

Ilden blev opdaget klokken 18.50, og hurtigt spredte den sig fra katedralens bagerste tårn til spiret, der måtte give efter for flammerne og knækkede sammen.

Forfatter Christian Mørk har en lejlighed i byen, og han er rystet over at se det ikoniske spir falde sammen.

- At se kirkespiret falde ned i flammerne er en voldsom ting for mig at se. Det, vi er vidne til, er noget uerstatteligt, der går tabt. Det er ikke bare en bygning. Selvfølgelig er det sten, træ og mørtel, men det er et symbol på hele Frankrigs civilisation. At se det brænde ned, det skal man lige sluge en gang. Det er meget voldsomt at se.

Han sammenligner tabet af Notre Dame med, hvordan det ville være, hvis både Rundetårn, Amalienborg og Tivoli stod i flammer.

- Forestil dig, at Rundetårn, Amalienborg og Tivoli brænder ned til jorden på samme tid. Tænk på, hvordan du ville have det, og så har du det nogenlunde, som franskmændene har det lige nu.

Sent mandag aften har myndighederne stadig ikke fået flammerne under kontrol.