Her vælter de Porsche nær byggeplads

Situationen med omkring 300 stilladsarbejdere, der udtrykker deres utilfredshed med et byggeri på Nørrebro, er eskaleret, og en Porsche er vendt på hovedet

Et større drama udspillede sig ved en byggeplads på Nørrebro i København, og en stor flok stilladsarbejdere forsvandt et stykke tid fra området. Ingen vil sige, hvad de lavede, men et stykke fra byggepladsen lå en Porsche Cayenne derefter på hovedet.

Flere øjenvidner fortalte, at bilen blev væltet rundt af en flok mænd.

LIVE: Kæmpe drama ved stillads i København

Der er tale om en leaset Porsche fra 2015.

Københavns Politi var ellers til stede på Nørrebro for at sikre, at det hele foregik i god ro og orden.

- Vi er her for at oprette ro og orden, så det ikke eskalerer. Der har været nogle episoder, men vi har ikke fået nogen anmeldelser, siger vagtchefen ved Københavns Politi, Kristian Rohdin, til Ekstra Bladet.

Lovede ingen ballade

De mange stilladsarbejdere samledes, fordi en faglige sekretær fra Dansk El-Forbund og en stilladsarbejder blev slået ned søndag, da de ville dokumentere, at der var ulovlige arbejdsforhold på den her byggeplads, fortalte talsmanden, Kasper Petersen, til Ekstra Bladet.

Kasper Petersen lovede efterfølgende, at der ikke ville blive ballade.

- Det er en markering af, at de er rigtig mange, der kan samles, hvis der bliver behov for det. Vi får at vide, at vi bruger mafiametoder, men vi vil bare ikke acceptere social dumping, siger han til Ekstra Bladet.