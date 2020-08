Herlev-drab kobles til svensk bandekrig

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

RETTEN I GLOSTRUP: Sidste sommers dobbeltdrab i Herlev kobles af svenske medier til et opgør i Stockholms vestlige udkant - centreret i de to indvandrer-tunge forstads-bebyggelser Rinkeby og Tensta.

Retssagen, hvor fem svenske statsborgere er tiltalt, begyndte mandag formiddag.

De tiltalte er alle svenske statsborgere med anden etnisk baggrund og er i alderen 18-25 år. Også de dræbte i sagen har svensk-somalisk baggrund.

Og dansk politi tager ingen chancer i retssalen hvor der er massivt opbud af bevæbnede betjente, der ud over de obligatoriske skudsikre veste og pistoler også bærer hjelme og er bevæbnede med automatrifler.

Ved episoden i Herlev, der udspandt sig i Sennepshaven i Herlev i juni i fjor, mistede to bandefolk livet. Begge har ifølge research tilknytning til en gruppering, der kalder sig Shottaz.

De fem på anklagebænken har tilknytning til banden Dödspatrullen, og ifølge de svenske medier er der tale om en voldsom konflikt imellem de to grupperinger, der har stået på i fem år.

Fordi drabene ifølge politiet er sket som led i en bandekonflikt, ønsker anklager Rasmus Kim Petersen, at de tiltalte skal dømmes efter den særlige bandeparagraf 81a, der gør det muligt at fordoble straffen, hvis de kendes skyldig.

Men paragraffen kan kun bruges, hvis retten vurderer, at der er tale om drab begået i banderegi. Derfor er to vidner fra det svenske politi indkaldt for at belyse de tiltaltes tilknytning til bandemiæjøet i Stockholm og sætte retten ind i den blodige krig mellem Dödspatrullen og Shottaz, som har hærget i fem år.

I retten for drab: Svensk bandekrig kulminerede i Herlev

Det første drab i forbindelse med konflikten blev begået i 2015, og siden har ti unge mænd mistet livet.

Tidligere var de to parter ellers venner. De voksede op sammen og gik i samme skoler, men siden kom der krig på kniven, og en uendelig hævnspiral med døden til følge.

Kun et af de ti drab er opklaret og har ført til dom.

Ud over skyderier er også overfald og ydmygelser en del af konfliktbilledet.

Her filmes ydmygelserne og deles efterfølgende på sms og sociale medier for at gnide yderligere salt i såret.