Herning-drenge døde af kvælning

Retsmedicinernes foreløbige konklusion om dobbelt-dødsfaldet i en lejlighed i Olufsgade i det centrale Herning torsdag 9. maj er stærke sager for de pårørende og den del af omverdenen, som med gru har læst om sagen i Ekstra Bladet og andre medier.

Men som om det ikke er forfærdeligt nok i sig selv, at de to drenge på 17 og 18 år døde efter at have indtaget en overdosis narko, så fastslås det i retsmedicinernes erklæring fra i torsdags, at drengene døde som følge af, at de blev kvalt i deres eget opkast.

- Det er en barsk viden at få for de pårørende, men det er desværre det, der ofte sker, når mennesker indtager en overdosis, uden at der er andre til stede, som kan hjælpe dem ved at ringe 112 og lægge den eller de hjælpeløse i aflåst sideleje, siger Henning Præstegaard, politikommissær og efterforskningsleder hos Midt- og Vestjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Midt- og Vestjyllands Politi har underrettet de pårørende om obduktionserklæringens foreløbige konklusion.

Den 17-åriges lejlighed bar på ingen måde præg af, at der var sket en forbrydelse forud for drengenes død, og der blev ifølge Henning Præstegaard fundet piller og narko-remedier, da politiet undersøgte stedet, efter at kammerater havde ringet 112 ud på aftenen for knap to uger siden.

Ved ikke hvilken narkotika

De to drenge har ifølge politiet færdedes i misbrugsmiljøet i Herning. Den 17-årige var kendt for 'små-kriminalitet', mens den 18-årige kammerat ikke havde figureret i politiets kriminalitetsregistre.

En umiddelbar bekymring for, at livsfarlig narkotika kunne være i omløb i Herning-området efter dobbelt-tragedien, viste sig ifølge politiet at være ubegrundet.

- Enten har de indtaget et stof, der var stærkere, end de regnede med, eller også har de formentlig indtaget for meget på én gang, siger Henning Præstegaard.

Først om nogle uger foreligger en analyse fra Retsmedicinsk Institut på baggrund af obduktionerne, som med sikkerhed kan fastslå, hvilken form for narkotika de to unge mænd indtog på en måde eller i en mængde, så de så skæbnesvangert mistede bevidstheden.

Ingen mistanke om forbrydelse

Da Midt- og Vestjyllands Politi kom til lejligheden klokken 21.36 torsdag 9. maj, lå de to kammerater livløse, og deres liv stod ikke til at redde. I de første timer efter det frygtelige fund, som fulgte i kølvandet af kammeraters undren over ikke at kunne komme i kontakt med de to, efterforskede politiet rutinemæssigt sagen med det brede perspektiv.

- Når vi finder døde mennesker på denne måde, foretager vi altid en findesteds-undersøgelse og et ligsyn hurtigst muligt, og det gjorde vi også i dette tilfælde. Ingen af delene har givet os andet end anledning til at tro, at de to drenge døde som følge af en overdosis narkotika, og at der ikke var sket en forbrydelse forud for dødsfaldene, sagde politikommissær og efterforskningsleder hos Midt- og Vestjyllands Politi, Henning Præstegaard, til Ekstra Bladet for en uge siden.

Han uddybede:

- Der var så at sige så meget orden i rodet på stedet, hvor vi fandt drengene, at vi ikke har haft nogen grund til at tro, at en forbrydelse gik forud for dødsfaldene.

