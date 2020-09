Hest mishandlet: Mand efterlyses på video

Video er pt. på vej i denne artikel

Politiet frigiver onsdag en video i forbindelse med efterforskningen af en sag om en alvorlig hestemishandling forleden.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi overfor Ekstra Bladet.

Mishandlingen overgik den otte år gamle fjordhest Carli, som var opstaldet i Holbæk Rideklub og stod i sin boks, da morgenvagten fredag morgen opdagede, at der var en del blod i boksen, og at Carli blødte fra bagenden.

Det stod hurtigt klart, at Carli havde fået nogle alvorlige skader i endetarmen, og den tilkaldte dyrlæge vurderede, at Carli burde aflives straks.

Hoppens ejer, Stina Myrholm, fortæller, at en mand ses på videoovervågningen.

- For mig at se er det en mand, som ankommer til området klokken cirka 22.50 og bevæger sig mod stalden. Omkring klokken 01.50 forlader han stedet, siger hun til Ekstra Bladet.

Politiet har frigivet et bilede af manden, der efterlyses. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

Carli måtte aflives efter en grov mishandling. Privatfoto

Stina Myrholm fortæller også, at hun undrer sig over, at en grime tilhørende en af nabohestene, lå i Carlis stald.

- Den lå på jorden, og jeg spekulerer over, om gerningsmanden har brugt den til at binde hende, og hun så på et tidspunkt har vristet sig løs, siger rytteren, som stadig er dybt berørt og bare vil have den skyldige fundet.

Mishandlingssagen er ifølge Midt- og Vestsjællands Politis overgået til Dyreværnsenheden.

I en netop frigivet pressemeddelelse i dag, skriver politiet:

- Politiet har under efterforskningen gennemset videoovervågningen fra rideklubbens område, hvor en uidentificeret mand ses ankomme torsdag aften kl. ca. 22.48. Han formodes at have opholdt sig i rideklubbens bygninger frem til kl. ca. 01.49, hvor han ifølge videoovervågningen forlader området med en jakke over højre underarm og en flaskelignende genstand i venstre hånd.



Politiet beskriver manden som 25-30 år, spinkel af bygning, kort hår, iført mørk jakke, herunder kortærmet bluse/skjorte, lange bukser og mørke sko og ønsker offentlighedens hjælp til at få manden identificeret, så han kan afhøres om sin færden på området.



Oplysninger om manden eller tip i øvrigt bedes givet til Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 4635 1448 eller via nærmeste politiet på tlf. 114.

Carli var drægtig, og hendes ejers første indskydelse var, at blodet skyldtes en abort.

Hesten skulle skulle have deltaget i en kåring af fjordheste i weekenden og i Sjællandsmesterskabet for fjordheste i spring søndag. Her afholdt man søndag et minuts stilhed for den aflivede hest.

