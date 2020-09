Hest mishandlet: Nu tjekker politiet video-overvågning

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Politiet fortsætter efterforskningen af en mishandling begået mod den otte år gamle fjordhest Carli.

Carli var opstaldet i Holbæk Rideklub og stod i sin boks, da morgenvagten fredag morgen opdagede, at der var meget blod i boksen, og at Carli blødte fra bagenden.

- Jeg blev ringet op og vi troede først, at hun var ved at abortere, siger Stina Myrholm som ejer Carli.

Det stod hurtigt klart, at Carli havde fået nogle alvorlige skader i endetarmen og den tilkaldte dyrlæge vurderede, at Carli burde aflives straks.

Gerningsmand på fri fod

Indtil videre har efterforskningen ikke ført til anholdelser, men Midt- og Vestsjællands politis kommunikationsmedarbejder, Martin Bjerregaard bekræfter, at det er politiets teori, at skaderne er påført af en gerningsmand.

Sagen er overgået til Dyreværnsenheden.

Stalden er video-overvåget, og videoen er overdraget til politiet, der nu gennemgår materialet. Måske kan det afsløre gerningsmanden.

Hesten er ved at blive obduceret.

I følge Carlis ejer Stina Myrholm, har man ikke kunnet pege på, at skaderne er sket af naturlige årsager, men obduktionsrapporten er først klar om formentlig en uges tid.

Var drægtig

For Carlis ejer har det været nogle sorgfulde dage.

Carli, som var drægtig, skulle have deltaget i kåring af fjordheste i weekenden og i Sjællandsmesterskabet for fjordheste i spring søndag.

- Her valgte de at holde et minuts stilhed for Carli, siger Stina Myrholm, som bliver meget berørt, når hun taler om det. Hun beskriver sin hest som en meget venlig og tillidsfuld hest.

- Hvis folk kom til hendes boks og endda måske havde en snack med, ville hun bare være glad, Alle holdt af Carli.

Stina Myrholm har mødt stor omsorg fra folk omkring sig og midt i chokket og sorgen over Carlis skæbne, har hun også rosende ord til politiet.

- De kom meget hurtigt og lavede sporsikring i boksen og var her i flere timer, og der har været hundepatruljer herude flere gange og lede efter spor, fortæller hun.

Størst ønske har Stina Myrholm om, at gerningsmanden bliver fundet.