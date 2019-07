Hest reddet op fra å

Der skulle hele ti mænd til at trække hesten Wildfire fri fra mudderet

Østsjællands Beredskab fik onsdag aften deres sag for, da hesten Wildfire havde forvildet sig ned i Store Vejleå ved Vallensbæk på Sjælland. Her sad den uhjælpeligt fast i den mudderet.

- Nogen har formentlig været ude og ride, og så er hesten blevet bange for et eller andet og er stukket af, fortæller indsatsleder Henrik Sass Christensen til Ekstra Bladet.

- Det har været hårdt arbejde at få den fri, men det lykkedes med noget tovværk, nogle seler og noget halm.

Det er beskidt arbejde at redde heste. Foto: Kenneth Meyer

Fuld udrykning

Hele ti mænd måtte tilkaldes for at hjælpe med at trække hesten op, der efterhånden var godt afkræftet af sin kamp mod mudret. En række frivillige gav også deres besyv med.

- Det har taget cirka halvanden time at få den fri. Det er en langsom proces, fordi hesten jo ikke har uanede kræfter, så den skal nogle gange lige have en pause, før den kan gøre et forsøg mere, siger Henrik Sass Christensen.

- Hesten kan jo ikke sætte af nede i mudret, så derfor fore vi op med en masse halm dernede.

Nu skal Wildfire en tur forbi dyrlægen, før den igen kan vende hjem til sin rette ejermand.