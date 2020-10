Heste indsat i kamp mod bandekrig

Politiet går massivt til værks for at få afsluttet en verserende bandekrig i København. Det oplyste politiinspektør Poul Kjeldsen fredag på at pressemøde.

Konkret betyder den ekstra indsats blandt andet skærpet tilsyn i flere områder af København.

Teenager kidnappet og tævet: Ny bandekonflikt

Dertil kommer mere synligt politi, som skal skabe tryghed i områderne. I Tingbjerg er ordensmagten særdeles synlig. Her har man indsat en patrulje til hest.

- Det er en del af den tryghedsskabende indsats, konstaterer den centrale vagtleder ved Københavns Politi Henrik Stormer over for Ekstra Bladet.

I 2012 blev politihestene i København ellers skrottet som led af en spareplan.

Slut med politiheste i København

Det var man i Dansk Folkeparti dog så utilfredse med, at Peter Kofoed Poulsen kastede sig ind i en årelang kamp for at få de firbenede pattedyr tilbage i hovedstadens gader.

I december 2017 fik han sin vilje, da der blev afsat 38 millioner kroner til politiets rytterisektion som led i styrkelsen af politiet.

Henrik Stormer har i skrivende stund ikke mulighed for at oplyse, hvor mange forbrydelser de hovbærende politihjælpere har medvirket til at opklare.