Hestemishandling: Nye tips til politiet

Midt- og Vestsjællands Politi har stadig ikke en konkret mistænkt i sagen om mishandlingen af fjordhesten Carli, men har fået syv nye henvendelser efter at politiet i går frigav en overvågningsvideo af en mand.

- De syv henvendelser er både i kategorierne stort og småt, siger kommunikationsmedarbejder for Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard, da han taler med Ekstra Bladet.

Henvendelserne drejer sig både om mistanke til konkrete personer, der tidligere er dømt for dyremishandling, og interessante steder politiet burde undersøge for spor, fortsætter Martin Bjerregaard.

Martin Bjerregaard vil ikke oplyse af efterforskningsmæssige årsager.om de har fundet den flaskelignende genstand, manden på videoovervågningen havde med sig.

Dog ønsker Midt- og Vestsjællands Politi, at borgere med information om sagen stadig henvender sig.

Oplysninger om manden eller tip i øvrigt bedes givet til Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 4635 1448 eller via nærmeste politiet på tlf. 114.

Politiet har frigivet et bilede af manden, der efterlyses. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

Groft mishandlet

Den otteårige fjordhest Carli havde alvorlige skader i endetarmen, efter den uidentificerede mand var på besøg.

Skaderne var så grove, at en dyrlæge vurderede, at Carli skulle aflives.

Fjordhesten var samtidig drægtig, og derfor var det også ejeren Stina Myrholms første indskydelse af der var tale om en abortering.

Det viste sig dog hurtigt, at det ikke helt kunne passe, da dyrlægen vurderede, at Carli ikke selv kunne have påført sig de skader.

Stina Myrholm fortalte tidligere til Ekstra Bladet, at hun undrede sig over, at en grime tilhørende en af nabohestene, lå i Carlis stald.

- Den lå på jorden, og jeg spekulerer over, om gerningsmanden har brugt den til at binde hende, og hun så på et tidspunkt har vristet sig løs, siger rytteren, som stadig er dybt berørt og bare vil have den skyldige fundet.

Stina Myrholm med Carli. Privatfoto

Carli måtte aflives efter en grov mishandling. Privatfoto

Politiet beskriver manden som 25-30 år, spinkel af bygning, kort hår, iført mørk jakke, herunder kortærmet bluse/skjorte, lange bukser og mørke sko.