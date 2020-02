Hidsig biljagt: Stjålet bil endte på marken

Mandag eftermiddag endte en biljagt på en stjålet bil for den stjålne bils vedkommende på en mark, skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters politi i deres døgnrapport.

I døgnrapporten beskrives det, at en politipatrulje kom kørende på Fuglsangvej i Holeby på Falster, og her mødte betjentene en bil, som var meldt stjålet tidligere på dagen.

Der var tale om en VW Polo, der var stjålet fra en adresse i Maribo, og da politibilen kørte efter den, satte føreren farten op. Efter en tur med meget høj hastighed ad Fuglsangvej og Nystedvej og gennem Holeby, fortsatte Poloen retur ad Nystedvej, og ved Dalbakkevej ventede yderligere en politipatrulje. Her valgte føreren at køre ud på marken, hvor bilen satte sig uhjælpeligt fast i mudder.

Føreren af bilen var en 20-årig mand uden fast bopæl, og med i bilen var også en anden 20-årig mand – fra Horsens – og to kvinder på henholdsvis 16 og 17 år.

De blev alle fire anholdt klokken 17.29, og føreren blev sigtet for spiritus- og narkokørsel, og da han ikke havde noget kørekort, blev han også sigtet for kørsel uden førerret og for en stribe andre færdselslovsovertrædelser.

Han blev sammen med den anden 20-årige sigtet for tyveri af bilen, og den 20-årige fra Horsens blev også sigtet for overtrædelse af knivloven, da politiet fandt en ulovlig dolk i hans taske. De anholdte er alle blevet løsladt efter afhøring.