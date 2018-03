Hidsig kvinde går bananas til propfyldt Helmig-koncert

Ved du noget om sagen, eller var du med til koncerten, så hører vi gerne fra dig. Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

En koncert med Thomas Helmig i den propfyldte Ceres Arena i Aarhus endte lørdag aften noget dramatisk for en 52-årig mand fra Horsens.

Under koncerten bad han en 25-årig kvinde om at dæmpe sig og danse mere stille og roligt.

Det skulle han tilsyneladende aldrig have gjort. For det fik nemlig den 25-årige kvinde til at gå bananas.

- De to bliver på en eller anden måde uenige om, hvordan man danser på dansegulvet. Han forsøger at dæmpe hende og beder hende om at danse på en anden og mere stille måde. Det blev hun tilsyneladende sur over, og så gav hun ham en på trynen, siger Jens-Henrik Jensen, der er vagtchef hos Østjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Fik blodtud

Manden slog ikke igen, men 'tog bare i mod', og derfor var han også noget medtaget efter episoden.

- Han havde store skader omkring næsen. Det var, hvad man kan kalde en god, gammeldags blodtud, og der var meget blod. Ifølge mine oplysninger var det dog ikke nødvendigt for ham at tage på hospitalet. Men det krævede nok en klud, siger Jens-Henrik Jensen.

Efter episoden blev den 25-årige kvinde anholdt og taget med på stationen, hvor hun blev afhørt og efterfølgende løsladt.

Hun er nu sigtet for vold.

- Sagen vil få et juridisk efterspil, men vi så ingen grund til at beholde hende på stationen, siger vagtchef Jens-Henrik Jensen.

Koncerten blev trods den voldelige episode afviklet som planlagt.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Thomas Helmig.

