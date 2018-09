Hidsige veganere i protest: Skræmte børn med røgbombe

Tidligere i dag viste et par hundrede vrede veganere deres afsky for kød- og mælkeprodukter, da Arla holdt et såkaldt foodfest på Islands Brygge.

Arla kalder det en madfestival for børn og unge, hvorfor der selvfølgelig var en stor del småfolk til stede i følgeskab med deres forældre til stede.

At der var tale om et arrangement rettet mod børn holdt dog ikke veganerne fra højlydt at vise deres afsky for kød, mælk og ost.

Råb og skrig blev forstærket af megafoner.

- Fuck Arla, lød et af de taktfaste kampråb.

På Islands Brygge nåede de frem til Arlas madfest, hvor de stoppede op i nogle minutter. Her fortsatte de deres vrede og hidsige råberi.

Foto: Anthon Unger

I forbindelse med protesten mod madfesten affyrede veganerne også en røgbombe, hvilket forskrækkede et mindre drengebarn.

- Så så, det er bare nogle, der ikke kan lide mælk i kaffen, lød det beroligende fra drengens far.

Vagtchef ved Københavns Politi, Michael Andersen, udlægger det politimæssige syn på dagens protest:

- Der er Arla Food Fest ude på Bryggen. Og så er det 'Offcial Animal Rights Mach', der demonstrerer. Så det er noget veganer-noget, lyder det fra vagtchefen.

Ifølge politiets vurdering deltog omkring 200 personer i protestmarchen, der gik fra Amager over Langebro og sluttede ved Nytorv.

- De er støjende, men der er fred og ro, tilføjede vagtchefen.