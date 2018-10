Historien om Brittas vilde dyr

Alt om Brittas utrolige dobbeltliv

Den efterlyste Britta Nielsen var så glad for livet i Sydafrika, at hun har brugt millioner på at købe huse, grunde, biler og smykker i landet.

Udover et varmere klima udmærker landet sig også ved, at det rummer en enestående natur, som den 64-årige kvinde også oplevede på tætteste hold under sine ophold i det farverige land.

Et af de få billeder, der er dukket op af den Interpol-eftersøgte kvinde, er et, hvor hun sidder ved siden af en gepard ude i den sydafrikanske bush. Det er efter danske standarder et fascinerede motiv, og Ekstra Bladet kan nu fortælle, hvordan billedet er kommet i stand.

Det er geparden Savannah, som svindelsigtede Britta Nielsen knæler ved siden af.

Det fortæller en kilde til Ekstra Bladet, der selv har fået taget et lignende billede, da vedkommende var på safari i Sydafrika i 2007. Her mødte kilden Britta Nielsen, der mistede sin mand i december 2005, og dele af den sigtedes familie.

- Savannah og hendes datter Ntombi lever vildt, men safariguiderne kender dem og kan mærke på dagen, om de er i godt humør og har lyst til at blive klappet, når man finder dem ude i bushen, Jeg prøvede det selv og var ved at tisse i bukserne. Savannah havde lidt blod om munden fra et dyr, og den kan jo slå en ihjel med ét bid, siger kilden, som ikke har haft kontakt med Britta Nielsen siden ferieturen.

Den lokale Hendrik Papenfus måtte fodre krokodiller og andre dyr da Brittas søn forsvandt (Video: Tariq Mikkel Khan)

Rejse på 1. klasse

- Der var ikke noget påfaldende ved hendes opførsel dengang. Det eneste var, at hun sagde, at de var fløjet på 1. klasse derned, da vi snakkede om turen fra Danmark. Vi andre var mellemlandet, men Britta sagde, at hendes mand var død for nylig, og at familien havde brug for turen til at puste ud efter en hård tid.

Flodhesten Jessica får et smækkys. Foto: Privatfoto

Kilden fra safari-turen fortæller også, at næsten alle i rejsegruppen fik taget et billede med flodhesten Jessica, som det var muligt at kysse, når man først havde givet den lidt kartofler.

Ekstra Bladet kender kildens identitet, men vedkommende har bedt om at være anonym.

Jagten på Britta

Bagmandspolitiet er bekendt med Britta Nielsens forkærlighed for Sydafrika, men kommenterer ikke konkret på, hvor de leder efter den efterlyste kvinde.

Der er konfiskeret penge på konti i både Danmark og udlandet i svindelsagen fra Socialministeriet, og politiet har en ide om, hvor den internationalt efterlyste Britta Nielsen befinder sig.



Det oplyser vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet - kaldet bagmandspolitiet - der efterforsker den 64-årige, som er mistænkt for at have taget mindst 111 millioner kroner.

'Vi har en ide om, hvor hun befinder sig', skrev vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein i går i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet:

'Der er selvfølgelig nogle lande, som har større interesse end andre. Derfor samarbejder vi også med en række internationale myndigheder med henblik på at få hende anholdt hurtigst muligt'.

Samtidig er der beslaglagt penge på både danske og udenlandske konti i svindelsagen, oplyser bagmandspolitiet.

'Det går fremad med efterforskningen, som kører i tre spor. Vi dokumenterer bevismateriale, vi sikrer værdier, og vi jagter den mistænkte', siger vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein i en pressemeddelelse:

'Når det handler om at dokumentere, hvad der er sket, er vi langt. Når det handler om at beslaglægge værdier, er vi langt. Men vi mangler fortsat at få den mistænkte anholdt'.

