Historisk bande-sag tvinger byret til ombygning

Retten i Odense har været nødsaget til at gennemgå en større renovering for at få plads til 15 unge, som er tiltalt i en sag om et brutalt overfald på en 25-årig mand.

Målt på antallet af tiltalte er sagen den største nogensinde i det fynske domhus, skriver Fyens.dk.

Overfaldet skete i oktober 2017, hvor det enorme tæskehold pludselig dukkede op i den lille landsby Kølstrup syd for Kerteminde.

Ifølge anklageskriftet hev 14 af de 15 tiltalte ofret ud af en bil, hvorefter han blev gennembanket med golfkøller og et baseballbat.

Den 15. er tiltalt for almindelig vold og trusler mod det 25-årige offer.

Den 25-årige blev desuden skudt flere gange på kroppen, benene og i skridtet.

- Ikke hverdagskost

Da domhuset ikke har nogen retssale, der kan rumme samtlige 15 anklagede og deres forsvarer, har bygningen været tvunget gennem en større renovering.

- Det er ikke hverdagskost, men sagen behandles på fuldstændig samme måde som alle andre sager, siger administrationschef ved Retten i Odense, Torben Christiansen, til Fyens.dk.

- Alle skal have mulighed for at høre og se under sagen, og eftersom vi bruger en stor retssal, er der langt fra bagerste række op til dommerne.

Retssagen er så stor, at byretten har været nødsaget til at flytte sagen over i lånte lokaler i landsretten.

Vendt om

For at alle kan få plads, er retten blevet "vendt om", så nævninge, forsvarer og tiltalte sidder anderledes end ved normale sager. Derudover er der indkøbt ekstra borde.

Administrationschefen vurderer, at udgifterne i alt løber op i mere end 100.000 kroner.

- Selvfølgelig er sagen omfangsrig, men det er en sag ligesom alle andre, som vi håndterer bedst muligt, og så er der lidt ekstra indkøb, vi kan genbruge senere, siger administrationschefen.

Bandefolk på bænken

Blandt de tiltalte er både etniske danskere og folk med anden etnisk baggrund.

Flere af dem er ifølge Fyens.dk nuværende eller tidligere medlemmer af banden Gremium.

Mange af de tiltalte risikerer derfor udvisning af Danmark, hvis Anklagemyndigheden får medhold i retten.

Sagen begynder 25. februar. Der forventes dom engang i marts.

Se også: Kæmpe bandesag skal for retten: Retssystemets logistik sættes på prøve