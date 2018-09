Historisk dom: Ulvedræber får betinget fængsel

Retten i Herning gav 66-årig landmand 40 dages betinget fængsel for at skyde en fredet ulv på sin mark

Det var overlagt drab på en fredet ulv, da den 66-årige landmand Mourits Troldtoft i april nedlagde en sund og rask, ung ulvetæve på en mark nær sit hjem ved Ulfborg i Vestjylland.

Ulvens sidste sekunder i live blev filmet af to ulve-entusiaster, der havde ligget i skjul for ulvene i otte timer. Dommen fra retten i Herning lyder på 40 dages betinget fængsel med et års prøvetid.

Den mangeårige jæger fik til sin store lettelse lov at beholde sit jagttegn, på trods af, at det dræbende skud faldt med riffelløbet stikkende ud fra sideruden på hans store firehjulstrækker

Dommeren fandt, at der forelå formildende omstændigheder med hensyn til straffen med henvisning til den tiltaltes skrantende helbred og hjerteproblemer samt, at han aldrig før er blevet straffet.

Riflen er konfiskeret

Den 6,5 mm Mauser-riffel, der blev benyttet til ulvedrabet, er blevet konfiskeret ved dommen.

Mourits Troldtoft valgte at tage betænkningstid med hensyn til anke.

I en kort kommentar til dommen siger han til Ekstra Bladet:

- Sagen har været et stort og langt pres, og vi er undervejs blevet truet af ukendte mennesker. Men det er rart at få sat et punktum.

- Nu vil vi tygge på præmisserne og overveje, om den skal ankes, siger Mourits Troldtoft.

Anklager Ulrik Panduro vil også nærstudere præmisserne forud for en eventuel anke. Begge parter har to ugers betænkningstid.