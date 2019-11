Historisk hotel i flammer

Pocono Manor Resort står ikke til at redde, efter en voldsom brand har hærget hotellet hele weekenden

Et 117 år gammelt hotel i Pennsylvania er ødelagt, efter en brand udbrød fredag morgen.

Brandmænd har kæmpet for at slukke branden hele weekenden, og ifølge myndighederne er de mandag morgen stadigvæk i gang med at slukke de sidste gløder.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Pocono Manor Resort, der er listet i det nationale register over historiske steder, begyndte at brænde fredag morgen klokken seks lokal tid.

Ingen personer kom til skade under branden, der ifølge en talsperson begyndte i et spise-område, hvorefter den spredte sig hurtigt.

Gæster fra 25 værelser blev evakueret.

Hotellet stod til at lukke senere i november, idet der var planlagt en toårig renovering.

Pocono Mountains Visitors Bureau har fortalt, at de evakuerede gæster blev tilbudt alternativer steder at overnatte og holde deres bookede festarrangementer.

Sådan så hotellet ud før branden. Foto: PR

Pocono Manor Resort. Foto: PR